Realizador português Bruno Carnide e equipa de "O Agente Secreto" novos membros Academia de Hollywood

Bruno Carnide, nomeado por duas vezes para os Prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema, e que realizou curtas-metragens de ficção, animação e documentário, que conquistaram dezenas de prémios e foram exibidas em centenas de festivais de cinema em todo o mundo, foi escolhido para fazer parte da Academia de Hollywood pela realização da curta-metragem "Memórias de uma Casa Vazia" (2023).

Entre os brasileiros convidados figuram diretor de fotografia Adolpho Veloso, os montadores Matheus Farias e Eduardo Serrano, a figurinista Rita Azevedo, o diretor artístico Thales Junqueira e o técnico de som Bernardo Uzeda, todos com ligações ao filme "O Agente Secreto", realizado por Kleber Mendonça Filho.

A lista inclui também o realizador brasileiro Marcelo Caetano, autor de "Corpo Elétrico" e "Baby".

A Academia de Hollywood anunciou hoje 534 convites a artistas e executivos da indústria cinematográfica de todo o mundo para integrarem a organização responsável pela atribuição dos Óscares.

Caso todos aceitem o convite, os novos membros elevarão para 11.120 o número total de integrantes da Academia, dos quais 10.143 terão direito de voto.