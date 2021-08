Rebanhos de Gouveia regressam do alto da Serra da Estrela no domingo

Segundo a Câmara Municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, "cumprindo a tradição, no próximo domingo, dia 22 de agosto, terá lugar a transumância dos rebanhos de Vila Nova de Tazem que, no mês de julho, subiram à serra em busca de melhores pastos e agora regressam".

"No início do verão, os pastores sobem com os seus rebanhos aos solos altos da Serra da Estrela em busca de um clima veranil, mais ameno na montanha e que confere melhor alimento aos rebanhos", lembra a autarquia na nota.

A fonte acrescenta que, "passados alguns meses, com o fim do verão e o aproximar das estações mais frias, faz-se o mesmo trajeto, mas desta vez inverso, descendo-se a montanha e evitando o clima agreste e outonal típico da serra".

A viagem de descida da Serra da Estrela, desde a zona do Vale do Rossim/Mondeguinho, até Vila Nova de Tazem, a realizar no domingo, pode ser acompanhada pelo público interessado.

O município de Gouveia, presidido por Luís Tadeu, adianta que a deslocação dos rebanhos começa pelas 15:30 e terminará pelas 22:00, na Avenida Dr. Joaquim Borges, na localidade de Vila Nova de Tazem.

Como alternativa, os interessados também podem iniciar o percurso, pelas 16:00, "junto à `curva bonita`, na descida para a Senhora do Monte", aponta.

O percurso total tem uma extensão de 20 quilómetros e uma duração previsível de 07:30.

A autarquia recomenda aos interessados em acompanhar o trajeto dos rebanhos que façam uso de roupa e de calçado confortáveis e que levem reforço alimentar e água de modo a colmatar eventuais momentos de desidratação e fadiga.

O acompanhamento deste movimento sazonal também deve ser feito "sem que a condução dos rebanhos seja perturbada ou condicionada", adverte.

"O trajeto destes rebanhos, bem como a sua chegada são normalmente envoltos num clima de festa e animação, assinalando a expressão mais pura da tradição, cultura e afirmação da identidade própria das nossas gentes", remata a nota.

O concelho de Gouveia integra a Região Demarcada de Produção de Queijo Serra da Estrela, que engloba áreas de 18 concelhos da Bacia Hidrográfica do Alto Mondego.