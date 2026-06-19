Restauro histórico. Acrópole de Atenas revela fachada ocidental do Partenon

O projeto de restauro foi conduzido pelo Ministério da Cultura da Grécia. Para as autoridades trata-se de um marco significativo no programa de proteção e valorização dos monumentos da Acrópole.





Pela primeira vez em mais de dois séculos, a face ocidental do templo, dedicado à deusa Atena, pode ser observada numa configuração tão próxima quanto possível da sua forma original, devolvendo ao público uma leitura mais clara das proporções e da coerência arquitetónica do edifício clássico.







O restauro incidiu sobretudo no frontão ocidental — a estrutura triangular que coroa a fachada — cuja integridade arquitetónica foi agora recuperada. Para tal, foram instalados dois grandes blocos de pedra (orthostates) em posições anteriormente vazias, além da reabilitação da parede de suporte.





Esta intervenção permitiu restabelecer a unidade visual e estrutural do conjunto, que durante décadas se apresentava incompleto.



Restauro do frontão ocidental do Partenon | Ministério da Cultura da Grécia via EPA







De acordo com a ministra da Cultura grega, Lina Mendoni, o resultado é “verdadeiramente impressionante”, sublinhando que gerações de visitantes estavam habituadas a ver o monumento incompleto.





“Hoje vemos o frontão ocidental do Partenon como não era visto há cerca de 220 anos”, afirmou, destacando que os novos elementos não apenas preenchem lacunas, mas permitem recuperar a “perfeição geométrica” e as proporções originais da fachada.







A execução do projeto foi considerada uma das intervenções mais exigentes dos últimos anos na Acrópole, exigindo soluções técnicas avançadas e extrema precisão, desde o tratamento do mármore até à colocação dos elementos estruturais. Um dos blocos foi reconstruído a partir de fragmentos antigos combinados com novo mármore, enquanto o outro foi talhado integralmente de raiz para reproduzir o original perdido.







A remoção dos andaimes, que durante décadas ocultaram parte da estrutura, representa também uma transformação importante na experiência dos visitantes.





O monumento, com 2500 anos, — símbolo maior da civilização clássica e património mundial da UNESCO — passa agora a poder ser contemplado sem obstruções, reforçando a leitura estética e histórica do conjunto arquitectónico.







O restauro integra um programa mais vasto de conservação iniciado na década de 1970 e financiado, em parte, por fundos europeus. As autoridades gregas sublinham que o sucesso da operação consolida o reconhecimento internacional da escola de restauro do país, considerada uma referência na preservação de património arqueológico.







Este templo milenar está implantado sobre uma colina com vista para a cidade de Atenas. Acolhe anualmente mais de quatro milhões de visitantes.