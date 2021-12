Revista do Ano 2021 - Cultura

Num segundo ano em pandemia, os consumos de cultura dividiram-se entre novos hábitos experimentados em 2020 e alguma retoma de rotinas, embora ainda longe do que era a norma. Nesta revista do ano recordam-se algumas figuras e acontecimentos que nasceram entre o cinema, as séries, os livros, a música, os palcos e as exposições.