Revista portuguesa Umbigo regressa à Miss Read em Berlim para reforçar projeção internacional

"A Miss Read constitui, em primeiro lugar, um meio privilegiado para mostrar a produção cultural que se faz em Portugal", revelou à Lusa Elsa Garcia, da direção da Umbigo, sublinhando que a missão da publicação passa por dar visibilidade não apenas aos artistas, escritores e curadores com quem trabalha, mas também às instituições que sustentam o ecossistema artístico nacional.

Considerada uma das principais feiras internacionais dedicadas à edição artística contemporânea, a Miss Read é também, segundo a responsável, um espaço de investigação, colaboração e aprendizagem.

"Berlim é um dos grandes centros de arte do mundo e continuará a ser, uma vez que a arte está na base de todo um sistema cultural profundamente arreigado nos hábitos de vida dos alemães", apontou.

Nesta edição, a revista levará sobretudo os números mais recentes, dedicados aos temas "Fronte(i)ras" e "Museus". O primeiro resulta de uma colaboração com a secção cultural da Embaixada de Espanha em Portugal e reúne artistas e escritores ligados à Península Ibérica. O segundo aborda práticas artísticas e pedagógicas que questionam a neutralidade das estruturas museológicas e as consequências dos legados coloniais.

De acordo com António Neu, da direção da Umbigo, apesar da qualidade das instituições e dos artistas portugueses, a visibilidade internacional da edição artística nacional continua a enfrentar dificuldades estruturais.

"A visibilidade internacional tem sido um tópico recorrente num sector que, embora tenha instituições e artistas com enorme qualidade, não consegue ter políticas culturais concertadas em prol desse objetivo", sustentou.

Ainda assim, o responsável considera importante manter uma presença regular em eventos como a Miss Read, estratégia que tem permitido à Umbigo fortalecer contactos internacionais e beneficiar da comunidade de artistas portugueses radicados na Alemanha.

"Consideramos importante fazer esse esforço continuado, que inicialmente pode ter sido frustrante, mas que com o tempo se tornou fértil", acrescentou.

Entre os objetivos desta edição estão o aprofundamento de relações com editores, artistas e curadores e a conquista de novos leitores.

José Pardal Pina, editor-adjunto, recordou que colaborações com projetos como o jornal Arts of the Working Class e a revista PROTOCOLLUM nasceram de contactos estabelecidos em edições anteriores da feira.

"É este o género de laços que pretendemos fomentar: relações de colaboração a longo prazo, que nos tragam olhares e matérias de um mundo a que dificilmente temos acesso através dos media tradicionais", salientou este elemento da direção da revista Umbigo.

A estratégia de internacionalização da Umbigo, iniciada no âmbito do Portugal 2020, passa pela presença em eventos internacionais e pelo contacto com museus, galerias e instituições culturais, numa lógica que a publicação designa internamente como "diplomacia cultural".

A participação da revista na Miss Read conta com um apoio do Instituto Camões em Berlim.