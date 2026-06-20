Rock in Rio Lisboa reforça estatuto de símbolo da cidade e ganha nova dimensão no Parque Papa Francisco

Rock In Rio, um festival que já é imagem de Lisboa

Três grandes palcos e um festival maior

Mais espaço, mais conforto e mais serviços

Acessos: a recomendação é deixar o carro em casa

Acessibilidade continua a ser prioridade

Um cartaz para todas as gerações

Futebol, fogo-de-artifício e grandes espetáculos

Em entrevista à Antena 1, Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio Lisboa, defendeu que a mudança de localização representou muito mais do que uma simples alteração de recinto."A gente achava que estava mudando só de casa, mas, no final, o que de facto está a acontecer é que o Rock in Rio Lisboa hoje é outro. Cresceu, amadureceu."Para Roberta Medina, o festival conquistou definitivamente o seu lugar na cidade e passou a fazer parte da sua identidade. "Se a gente já era de casa, hoje ele virou uma imagem de verdade da cidade."A vice-presidente do Rock In Rio Lisboa destaca ainda o impacto visual da nova localização junto à Ponte Vasco da Gama."Essa associação, essa localização, essa imagem linda com a Ponte Vasco da Gama, fez com que Rock in Rio e Vasco da Gama juntos virassem um cartão-postal da cidade de Lisboa."A organização espera receber público proveniente de 125 países e pretende reforçar a dimensão internacional do evento."Queremos continuar a ser um festival para os portugueses, mas com uma capacidade de acolher o público estrangeiro ainda maior."A nova localização permitiu aumentar significativamente a oferta artística e a capacidade do recinto.Enquanto na Bela Vista existia apenas um palco principal, o Parque Papa Francisco recebe agora três grandes espaços de concertos: o Palco Mundo, o Palco Super Bock e o Music Valley."Hoje a gente tem uma dimensão de oferta artística, de qualidade de investimento em tecnologia, em grandes palcos, em som, em luz e em vídeo à altura de qualquer grande festival europeu."Segundo Roberta Medina, esta nova configuração permite distribuir melhor os artistas e o público pelo recinto."Artistas que tradicionalmente estariam no Palco Mundo hoje estão espalhados por todo o recinto."A organização reforçou significativamente a infraestrutura da Cidade do Rock para esta edição.Entre as novidades estão mais 25 mil metros quadrados de área disponível para o público, um aumento de 40% no número de casas de banho e mais 30% de oferta de restauração e bares."Este ano temos 40% mais casas de banho e estamos a usar mais 25 mil metros quadrados de área para o público ficar ainda mais confortável."A hidratação é também uma das preocupações da organização. O recinto contará com 100 bebedouros distribuídos pela Cidade do Rock e 200 vendedores móveis a circular pelo espaço."Temos mais bebedouros este ano, são 100 espalhados pela Cidade do Rock. A hidratação é muito importante."Foi ainda criado um novo espaço inspirado numa praça urbana, com oferta de restauração, comércio e uma zona sentada com capacidade para 700 pessoas.Depois dos constrangimentos provocados pelo estacionamento irregular em edições anteriores, a organização deixa um apelo claro aos festivaleiros: evitar o automóvel."Este ano só circulam no entorno moradores e lojistas da região."A recomendação da vice – presidente do Rock In Rio, Roberta Medina, passa pela utilização dos transportes públicos até à Gare do Oriente, onde estarão disponíveis autocarros shuttle em permanência para o recinto."A indicação é: vá de transporte público até à Estação do Oriente."Os autocarros funcionarão durante todo o dia e até uma hora após o encerramento do evento."Ninguém precisa esperar. O shuttle está sempre a sair."Roberta Medina aconselha ainda o público a planear antecipadamente toda a experiência."É uma experiência longa de 13 horas. É importante pensar nos transportes, nos bilhetes, no calçado, na roupa confortável, no protetor solar e na hidratação."A inclusão e a acessibilidade mantêm-se entre as principais apostas do festival, refere Roberta Medina.A Sala Sensorial regressa para uma segunda edição, destinada a acolher pessoas neurodivergentes ou que necessitem de um espaço tranquilo. Mantém-se, também, a oficina de apoio e reparação de cadeiras de rodas, bem como os percursos acessíveis criados em todo o recinto.O crescimento da procura por estes serviços é visto como um sinal positivo pela organização."Em 2022 transportámos nove pessoas em cadeiras de rodas. Em 2024 foram 90. Para nós, isso significa que estão a sentir-se bem-vindas e que entendem que o Rock in Rio também é para elas.""O Rock in Rio é uma grande plataforma de comunicação. Sempre que surge um tema importante para a sociedade, queremos contribuir para esse movimento", concluiu Roberta Medina.A programação foi desenhada para responder a diferentes públicos e faixas etárias.O primeiro dia contará com atuações de Katy Perry, Pedro Sampaio e Calema. Segue-se um dia dedicado ao rock, um terceiro dia focado em artistas históricos, com destaque para Rod Stewart, e um último dia mais orientado para os públicos jovens e para a música urbana."Sempre que somos capazes de entregar um cartaz muito diverso, são as nossas melhores edições."Roberta Medina, vice-presidente do Rock In Rio considera que essa diversidade é uma das marcas do festival."Temos procurado fazer uma curadoria que atenda a todas as idades e a todas as gerações."Além dos concertos, o festival terá três momentos de entretenimento diários entre atuações do Palco Mundo, incluindo espetáculos aéreos e efeitos especiais. “ é um espetáculo acrobático, super emocionante, muitos efeitos especiais, uma trilha sonora emocionante”, refere Roberta Medina.Um dos momentos mais aguardados acontecerá a 27 de junho. Após o concerto de Rod Stewart, será transmitido o jogo entre Portugal e Colômbia.“ A gente vai abrir bandeirão, camisola gigante de Portugal, da seleção, para torcer por Portugal, vai ser com bolas gigantes, vai ser um momento de muita vibração liderados pelo Revenge of the Nights’’, diz a vice-presidente do Rock In Rio."Vamos poder torcer juntos aqui pela nossa seleção. É uma energia maravilhosa, torcer em multidão por Portugal", diz Roberta Medina.A noite terminará com o tradicional espetáculo de som, luz e fogo-de-artifício, um dos momentos mais emblemáticos do Rock in Rio Lisboa.