RTP lamenta morte de "figura incontornável" da televisão portuguesa

"Deixou-nos uma mulher extraordinária e ficámos todos mais pobres", afirmou o Conselho de Administração da RTP numa nota de pesar pelo falecimento de Maria Emília Brederode dos Santos.

A pedagoga morreu no sábado, em Lisboa, aos 84 anos, vítima de doença prolongada.

Para a RTP trata-se de uma "figura incontornável da televisão portuguesa", que "dedicou a sua vida a uma educação mais próxima das crianças e dos jovens".

Maria Emília Brederode dos Santos, que teve o primeiro contacto profissional com a RTP a partir do 25 de abril de 1974 tendo sido autora da série Falar Educação, deixou "uma marca vincada na história da RTP e do país", refere o texto.

Também na RTP integrou, em 1987, o grupo fundador da versão portuguesa da Rua Sésamo, tendo acumulado, durante três temporadas e 10 anos de trabalho, a direção pedagógica da série e do departamento de programas infantis e juvenis, ficando ligada a programas como O Jardim da Celeste.

Em 1997 saiu da RTP para presidir ao Instituto de Inovação Educativa, mas, "convicta de que a televisão é um aliado extraordinário de educação promove uma parceria entre a RTP e o IIE (Institute of International Education) de que resultou a série "Toque de Classe", sobre boas práticas educativas e experiências escolares excecionas", pode ler-se na nota.

Em 2024 colaborou com a empresa Nápoles numa série da RTP, ainda não emitida, sobre a história da educação em Portugal.

Foi membro do Conselho de Opinião da RTP e uma defensora veemente do serviço público de televisão.

"Morreu no hospital Curry Cabral num quarto com o televisor ligado na RTP", rematou a administração na nota em que apresenta condolências à família, amigos e a todos os que com Emília Brederode dos Santos "trabalharam e aprenderam".

Nascida em Campo de Ourique, Lisboa, em 1942, era licenciada em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e mestre em Análise Social da Educação pela Universidade de Boston.

Ao longo da sua carreira, integrou o Conselho de Opinião da RTP, a Comissão de Honra do Plano Nacional de Leitura e presidiu ao Centro Nacional de Educação.

Foi ainda presidente do Instituto de Inovação Educacional do Ministério da Educação, e coordenadora e coautora da proposta de currículo de Educação para a Cidadania para a Educação Básica e Secundária, entre 2010 e 2011.

Foi condecorada com a Ordem da Instrução Pública (Grande Oficial, 2004) e recebeu o Prémio da Boston University`s General Alumni Association (1994) e o Prémio Rui Grácio da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (1992).