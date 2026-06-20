RTP vence prémio de jornalismo

O trabalho "Sobreviver ao Amanhã" retrata as consequências da guerra para as crianças e jovens ucranianos, depois de mais de 3 anos de conflito.



A reportagem falou com crianças que foram raptadas pelas forças russas, jovens que se alistam para combater na guerra, voluntários nas zonas destruídas ou alunos que têm aulas em bunkers.



O trabalho é da autoria do repórter Pedro Oliveira Pinto, com imagem de Filipe Valente e edição de Pedro Sousa.



A RTP recebeu ainda uma menção honrosa com uma reportagem sobre Maus-Tratos a Alunos com Necessidades Educativas Especiais em escolas públicas, da autoria da jornalista Patrícia Lucas, com Imagem de David Freitas, João Serra Martins e Rui Cardoso e edição de Rui Miguel Teixeira e Jaime Guilherme.