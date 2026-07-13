Sam Neill, estrela de "Jurassic Park", morreu hoje aos 78 anos

O neozelandês tinha revelado nas suas memórias, publicadas em 2023, que estava “talvez a morrer” de um linfoma não-hodgkiniano em fase 3.





Sam Neill tinha declarado, em abril passado, ao canal australiano Channel Seven News que vivia com cancro do sangue há cerca de cinco anos, mas que a quimioterapia tinha acabado por deixar de surtir efeito.





Na altura, tinha referido a remissão do seu cancro graças a uma terapia genética que alterou o seu sistema imunitário.





O comunicado da família a anunciar o seu falecimento refere que Sam Neill continuava em remissão e estava a ser tratado no hospital privado St Vincent, em Sydney, na altura dos factos, precisou o seu círculo próximo.





A sua longa carreira cinematográfica teve início na década de 1970, estendendo-se até papéis mais recentes, como na série de sucesso “Peaky Blinders” ou no último capítulo de “Jurassic Park”, intitulado “Jurassic World: O Mundo Depois”, lançado em 2022.





RTP c/AFP