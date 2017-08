Sam Shepard lembrado como ator e argumentista hoje e quarta-feira em Lisboa

Lusa 15 Ago, 2017, 08:13 | Cultura

Com mais de 40 anos de carreira, no teatro e no cinema, Sam Shepard morreu no passado dia 27 de julho, aos 73 anos. O ator e dramaturgo padecia de esclerose lateral amiotrófica.

"Paris, Texas" foi escrito por Sam Shepard, e o drama de Terrence Malick, que destacou o realizador de "Barreira Invisível", conta com o escritor-ator entre os seus principais intérpretes.

Em 1984, em Cannes, "Paris, Texas" venceu a Palma de Ouro, o prémio da crítica e o prémio do júri ecuménico. "Dias do paraíso", de 1978, representa um dos primeiros desempenhos de Sam Shepard no cinema. O filme venceu um Óscar de Melhor Fotografia e Terrence Malick teve o prémio de melhor realizadorno Festival de Cannes.

Desde os primeiros textos dramatúrgicos, em 1964, até à atualidade, Sam Shepard escreveu cerca de 50 peças de teatro, entre as quais "Buried Child", que lhe valeu um prémio Pulitzer em 1979, "Curse of the Starving Glass" e "True West".

É autor de outras obras igualmente aclamadas, como "Lua Falcão" e "Crónicas Americanas", "A Lie of the Mind" e "True West". É também autor do argumento de "Deserto de Almas", de Michelangelo Antonioni.

"Paris, Texas" deu-lhe uma nomeção para o prémio de melhor argumento da academia britânica de cinema e televisão (Bafta).

Como ator, Shepard entrou recentemente em "Bloodline", da Netflix. Esteve nomeado para os Óscares de 1984 pelo desempenho em "Os eleitos", de Philip Kaufman.

Entrou em mais de 60 filmes, como "Steel Magnolias", de Herbert Ross, "Baby boom", de Charles Shyer, "Country", de Richard Pearce, "Crimes of the heart", de Bruce Beresford, e "Frances", de Graeme Clifford.

Nascido em 05 de novembro de 1943, em Fort Sheridan, Illinois, Sam Shepard começou a escrever poesia e a representar ainda na adolescência. Mais tarde, quando estudava para ser veterinário, decidiu juntar-se a um grupo de teatro e depois rumou a Nova Iorque.

"Cowboys", "The Rock Garden" e "La turista", uma alegoria sobre a Guerra no Vietname, foram as primeiras peças de teatro que escreveu, na década de 1960.

Nos anos seguintes receberia vários prémios Obie, de teatro, por diversos textos dramatúrgicos.

Tocou bateria e guitarra no grupo rock Holy Modal Rounders, viveu com Patti Smith e Jessica Lange, parceria de quase trinta anos, e chegou fazer parte, na década de 1970, da digressão "Rolling Thunder Revue", de Bob Dylan.

Em Portugal tem públicados vários títulos, entre os quais "Loucos por amor", "Crónicas americanas", "Lua Falcão" e "O grande sonho do paraíso".

"Never here", filme de Camille Thoman exibido em junho passado no Festival de Cinema de Los Angeles, foi a mais recente participação de Sam Shepard em cinema.