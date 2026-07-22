Santa Casa da Misericórdia pode criar um mecanismo de autoexclusão para Raspadinha

Santa Casa da Misericórdia pode criar um mecanismo de autoexclusão para Raspadinha

O jogo da Santa Casa "Raspadinha" pode vir a ter um sistema de autoexclusão. Um jogo que afeta cem mil adultos em Portugal , sendo que 30 mil é de forma patológica. Entre estes os que mais jogam, de acordo com um estudo da universidade do Minho, estão os mais pobres, idosos e pessoas com problemas de saúde mental .

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Jorge Vaz - DR

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O assunto foi debatido esta manhã no programa Consulta Pública da Antena 1, onde se falou da necessidade de fiscalizar o jogo online e alterar as regras da publicidade aos jogo.
Alexandra Sofia Costa - RTP Antena 1
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