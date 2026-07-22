Cultura
Santa Casa da Misericórdia pode criar um mecanismo de autoexclusão para Raspadinha
O jogo da Santa Casa "Raspadinha" pode vir a ter um sistema de autoexclusão. Um jogo que afeta cem mil adultos em Portugal , sendo que 30 mil é de forma patológica. Entre estes os que mais jogam, de acordo com um estudo da universidade do Minho, estão os mais pobres, idosos e pessoas com problemas de saúde mental .
O assunto foi debatido esta manhã no programa Consulta Pública da Antena 1, onde se falou da necessidade de fiscalizar o jogo online e alterar as regras da publicidade aos jogo.