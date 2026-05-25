Santarém recebe hoje a 19.ª Edição do Festival Internacional de Cinema

Na abertura e em estreia será exibido o filme checoslovaco - “Better go mad in the wild”. Um filme documental que acompanha a vida de dois irmãos gémeos ao longo e quatro estações numa quinta no centro da Europa.





Margarida Vaz – RTP Antena 1





Ao longo de sete dias são mostrados 44 filmes de 20 países. A palestina é um dos temas em destaque.





A 19.ª Edição do Festival Internacional de Cinema decorre até domingo no Mercado Municipal e no Teatro Sá da Bandeira.