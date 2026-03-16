Sean Penn e Paul Thomas Anderson conquistam dois Óscares para "Batalha Atrás de Batalha"
Paul Thomas Anderson e Sean Penn ganharam os Óscares de Melhor Argumento Adaptado e de Melhor Ator Secundário, respetivamente, por "Batalha Atrás de Batalha", na cerimónia dos prémios da Academia de Hollywood, a decorrer em Los Angeles.
"Batalha Atrás de Batalha", que o realizador Paul Thomas Anderson adaptou do romance "Vineland", de Thomas Pynchon, venceu sobre os nomeados "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet" e "Sonhos e Comboios".
Sean Penn, ausente da cerimónia, foi o escolhido entre nomeados que incluiam Benicio Del Toro ("Batalha Atrás de Batalha"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Delroy Lindo ("Pecadores") e Stellan Skarsgård ("Sentimental Value").
"Pecadores", o filme mais nomeado de sempre para os Óscares, com 16 indicações, obteve o primeiro prémio da noite, com Ryan Coogler a ser distinguido pelo Melhor Argumento Original, suplantando Robert Kaplow, por "Blue Moon", Jafar Panahi, por "Foi Só Um Acidente", Ronald Bronstein e Josh Safdie, por "Marty Supreme", e Eskil Vogt e Joachim Trier, por "Sentimental Value".
O Óscar de Melhor Design de Produção - ou Direção Artística - foi para Tamara Deverell e Shane Vieau, por "Frankenstein", deixando para trás "Hamnet", "Marty Supreme", "Batalha Atrás de Batalha" e "Pecadores".
"Avatar: Fogo e Cinzas" garantiu o Óscar de Melhores Efeitos Visuais a Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett. Os outros nomeados eram "F1", "Mundo Jurássico: o Renascimento", "The Lost Bus" e "Pecadores".
Durante a cerimónia, a Academia de Hollywood homenageou os profissionais de cinema que morreram durante o ano que passou, detendo-se em particular no realizador Rob Reiner, na atriz Diane Keaton e no ator, realizador e produtor Robert Redford.
O diretor de fotografia português Eduardo Serra, a atriz italiana Claudia Cardinale, o dramaturgo britânico de origem checa Tom Stoppard e o realizador húngaro Béla Tarr foram outros homenageados, numa longa lista que também incluía realizadores como Robert Benton, Frederick Wiseman e Marcel Ophuls, e os atores Robert Duvall, Val Kilmer, Catherine O`Hara e Terence Stamp, entre profissionais de diferentes áreas do cinema.
Os vencedores dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, são conhecidos esta noite, numa edição em que os favoritos são "Pecadores", com o número recorde de 16 nomeações, e "Batalha atrás de Batalha", com 13, numa edição em que há um novo prémio para quem escolhe o elenco, o Óscar de Melhor Casting, num total de 24 categorias.
A cerimónia da 98.ª edição dos Óscares realiza-se no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação do humorista Connan O`Brian.