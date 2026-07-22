Seguro chora morte de amigo. País homenageia Luís Represas
O cantor português Luís Represas morreu esta quarta-feira, aos 69 anos, vítima de doença prolongada. Várias personalidades têm estado a partilhar mensagens a recordar e a homenagear o cantor.
“Hoje perdi um amigo. Choro, em Cabo Verde, a sua partida. (…) Recordo tantos momentos bons ao longo dos anos. Saudades do futuro, Luís... Talvez um dia te encontre...”, escreveu António José Seguro numa nota partilhada no site da Presidência.
António José Seguro, que está em Cabo Verde em visita de Estado, escreve que "há vozes que não pertencem apenas a quem as canta", mas "pertencem ao tempo, à memória e ao coração de um povo".
"Em nome de Portugal, curvo-me perante a sua memória com gratidão. E abraço, com profunda solidariedade, a sua família, os seus amigos, os seus companheiros dos Trovante e todos aqueles que hoje sentem que perderam alguém da sua própria casa, da nossa própria casa", acrescenta.
“Partiu o homem. Ficou a voz”, continua, afirmando que “enquanto houver quem cante as suas canções, Luís Represas continuará a regressar”.
“Os maiores deixam um país a cantar. O Luís Represas será sempre um dos nossos maiores. E Portugal, em dor, canta as suas canções”, escreve António José Seguro.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou a morte de Luís Represas, considerando o cantor como uma das maiores referências musicais do país.
"Luís Represas é uma das nossas maiores referências musicais. A sua partida é uma perda para o país e para a nossa cultura, mas o seu legado permanecerá tão contagiante como numa vida cheia de "sede de infinito... e dizê-lo cantando a toda a gente", escreveu o primeiro-ministro nas suas redes sociais.
Luís Represas é uma das nossas maiores referências musicais.— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 22, 2026
A sua partida é uma perda para o país e para a nossa cultura, mas o seu legado permanecerá tão contagiante como numa vida cheia de “sede de infinito… e dizê-lo cantando a toda a gente”.
À família, aos amigos e a todos…
Luis Montenegro apresenta as suas "mais sentidas condolências", à "família, aos amigos e a todos os que foram tocados pela sua obra".
Portugal perde uma das suas vozes mais marcantes, um artista que soube transformar a música em memória, emoção e compromisso. O seu legado permanecerá vivo nas canções que atravessaram gerações e, de forma muito especial, em “Timor”, um hino de esperança, liberdade e… pic.twitter.com/3ZwgMybBhQ— psocialista (@psocialista) July 22, 2026
Na nota, o PS evocou a obra de Luís Represas "com gratidão e respeito", esperando que a "sua voz e a sua música continuem a inspirar as gerações futuras".
Há artistas cuja obra passa a fazer parte da nossa vida. Luís Represas foi um deles.— José Luís Carneiro (@jl_carneiro) July 22, 2026
Com a sua voz, a sua escrita e a sua forma de olhar o país e o mundo, ajudou a construir uma banda sonora que atravessou várias gerações de portugueses. A sua música uniu pessoas, despertou… pic.twitter.com/4j0cIwO23F