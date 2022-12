Serralves lança site sobre Sophia de Mello Breyner

O ciclo “Sophia e as Artes”, que decorreu em 2019, no centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004), contou com sessões que estabeleceram diálogos entre a sua obra e uma área artística, nomeadamente a Dança, a Música, as Artes Plásticas e a Forma.





Cada uma destas áreas dá assim origem a universos de pesquisa no novo "site", que também integra recursos digitais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e da Fundação de Serralves, além de criações musicais de Amílcar Vasques-Dias e de uma performance de Angelica Salvi e Marta Vuduvum, sobre o universo de Sophia.



O lançamento do "site" “Sophia e as Artes - Uma perspectiva interartística da obra de Sophia de Mello Breyner Andresen” decorre pelas 18h30, na Biblioteca da Fundação de Serralves, no Porto, com a participação das investigadoras Rosa Maria Martelo e Isabel Pires de Lima, e do responsável gráfico, Luís Sousa Teixeira.