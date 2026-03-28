Sindicato está solidário com trabalhadores das rádios e insta RTP a parar uniformização da marca

"A direção do SJ manifesta a sua total solidariedade para com os jornalistas das rádios Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP Internacional, RDP África e para com a luta que estão a travar por estes dias, para que não se concretize a mudança de imagem e de nome das várias rádios que existem no grupo RTP em nome da `uniformização da marca`", referiu o sindicato, em comunicado.

De acordo com a estrutura sindical, o processo deveria começar no dia 30, mas já esta semana se verificaram alterações em várias plataformas digitais da empresa.

A nova denominação das marcas deverá ser RTP Antena 1, RTP Antena 2, RTP Antena 3, RTP Mundo e RTP África.

O sindicato instou a estação pública a parar estas alterações e a respeitar as diversas instituições e os seus profissionais.

A estrutura vincou que uma rádio com 90 anos de história deve ter "microfones erguidos e orgulhosos, não escondidos e iguais a todos os outros", para além de nome e identidade própria.

"Em defesa do pluralismo e da diversidade, o SJ está ao lado dos jornalistas que defendem a identidade própria de cada um dos canais do grupo RTP e aconselha a administração da empresa a respeitar a democracia e a ouvir os trabalhadores, que, já por duas vezes, aprovaram moções rejeitando as mudanças em curso", acrescentou.

Em fevereiro, o SJ já tinha alertado para o perigo de desmantelamento do serviço público de rádio e televisão, com mais um plano de rescisões de trabalhadores em marcha.

O Conselho de Redação da rádio pública convocou um protesto, para segunda-feira, contra a mudança das respetivas marcas para RTP Antena 1, RTP Antena 2 e RTP Antena 3, RTP Mundo e RTP África.

"A Direção de Informação da Rádio confirmou aquilo que temíamos e não queríamos. A partir de agora, passamos a ser RTP Antena 1, RTP Antena 2, RTP Antena 3, RTP Mundo e RTP África em todo o lado", disse, na sexta-feira, o Conselho de Redação da Rádio em comunicado.

Criticando "a posição da Direção de Informação (DI) neste processo", porque "não impediu as mudanças e a perda" das marcas da rádio pública, o Conselho de Redação lamentou que a DI sempre tenha dito que a sua "preocupação" era "oral" e que se iria "continuar a dizer Antena 1 em antena".

Neste contexto, o Conselho de Redação convocou, para as 11:00 de segunda-feira, um protesto dos trabalhadores da rádio à porta da entrada principal das instalações da empresa, apelando a que todos participem e se façam acompanhar dos logótipos das rádios.

Contactada, na sexta-feira, pela agência Lusa, a DI da Rádio não quis fazer comentários.