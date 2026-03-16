"Sonhem em grande, sejam bons, sejam honestos", disse vencedor do Óscar de Melhor Ator

Nos bastidores da cerimónia que decorreu esta noite, em Los Angeles, Michael B. Jordan disse à imprensa: "Eu encorajaria outros atores e artistas, independentemente da arte, a serem honestos e verdadeiros e simplesmente a fazerem o que fazem".

O ator recebeu a maior ovação da noite na sala de entrevistas dos Óscares, quando foi anunciado como vencedor, pelo papel em "Pecadores".

"Sonhem em grande, sejam bons, sejam honestos", disse Michael B. Jordan, que interpreta dois personagens diferentes no filme, os gémeos Smoke e Stack.

O ator lembrou que a sua vitória foi possível devido aos afro-americanos que vieram antes dele e singraram nos Prémios da Academia, incluindo Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry e Forest Whitaker.

"O meu pai sempre me disse, `não esperes que as coisas te sejam dadas, faz o trabalho e tudo o resto vai cair no seu lugar`", contou Michael B. Jordan.

A vitória do ator de "Pecadores" virou ao contrário as expectativas do início da temporada de prémios, em que Timothée Chalamet venceu várias vezes pelo seu papel em "Marty Supreme".

Mas a dualidade dos papéis interpretados por Michael B. Jordan convenceu os votantes da Academia, que já tinham dado ao filme a distinção de ser o mais nomeado de sempre, com 16 indicações.

Jordan, de 39 anos, nunca tinha sido nomeado e explicou que fez um trabalho intenso para conseguir criar dois irmãos muito distintos.

"Escrevo muitos diários para os meus personagens, com histórias de fundo. Tento ir desde a memória mais antiga que consigo criar e escrevo tudo até à primeira página do argumento", explicou, sobre o seu processo. "Isso dá-me a oportunidade de perceber de onde eles vêm", continuou, contando que fez um trabalho aprofundado sobre os traumas de infância de Smoke e Stack, para diferenciar os dois.

O ator também disse que tenta ser "um exemplo" para a próxima geração de atores e agradeceu por todos os que lhe deram oportunidades na sua carreira, que começou há 25 anos.

A vitória de Jordan foi conseguida numa categoria onde também estavam o brasileiro Wagner Moura ("O Agente Secreto"), Leonardo DiCaprio ("Batalha Atras de Batalha") e Ethan Hawke ("Blue Moon").

O filme de Ryan Coogler venceu outros três Óscares na grande noite de Hollywood, tornando Autumn Durald Arkapaw na primeira mulher a ganhar Melhor Fotografia. Também conquistou os Óscares de Melhor Argumento Original e Melhor Banda Sonora.