"Sou eu agora com tudo o que já fui", diz Lena d`Água sobre o novo álbum

Lusa05 Mai, 2019, 10:00 | Cultura

"Desalmadamente", que sai na sexta-feira, tem dez cannções originais compostas por Pedro da Silva Martins (Deolinda), produzidas e interpretadas por um grupo de músicos com quem Lena d`Água se cruzou recentemente e que tinham vontade de trabalhar com ela: Francisca Cortesão, Mariana Ricardo, Benjamim e Sérgio Nascimento.

"Não tenho palavras para lhes agradecer. (...) Eles têm metade da minha idade, mas têm uma sabedoria, uma musicalidade, um talento e um jeito. Foi tão bom. Senti-me dirigida de uma maneira muito firme e muito doce", afirma a cantora, figura pioneira do rock pop dos anos 1980.

Lena d`Água rejeita qualquer ideia de regresso à música portuguesa, porque esteve sempre ativa, talvez com menor visibilidade pública. Aliás, diz que nunca se foi embora, citando a música que levou ao Festival da Canção em 2017, fruto da primeira experiência com composição de Pedro da Silva Martins e participação daqueles músicos.

"`Isto` foram muitos encontros, nós fomos experimentando as canções do Pedro, a ver quais as que queríamos mais, aquelas que me diziam mais fortemente e depois fomos fazendo experiências, acertar a tonalidade de cada canção, os andamentos", explicou.

Além de dar nome ao disco, "Desalmadamente" é também título de uma das canções novas. Esteve para ser a escolhida para o Festival da Canção, mas acabou convertida em disco. Nela, Lena d`Água canta "O corpo lá responde ao pensamento, ó ai / que julga ainda ter só 20 anos, ui / e às vezes vai / tropegamente / ganha ligeireza e assim flui".

"Ter 60 [anos], já não tenho nem 20, 30, 40, ok, mas agora apesar de o meu corpo ter decaído um bocado, de ter ganho peso, sou mais feliz. Eu era amada pelos motivos errados, naquela altura. Nunca foram amores felizes, foram sempre desencontros. Eu por dentro sou a mesma que fui quando tinha 20 anos, e foi isso que o Pedro percebeu", afirmou a cantora.

Lena d`Água começou nos Beatnicks - é considerada a primeira mulher portuguesa a integrar uma banda rock -, foi cofundadora dos Salada de Frutas, passou pelos Atlântida, cantou António Variações, interpretou canções para crianças e ficou conhecida sobretudo pelos temas compostos por Luís Pedro Fonseca.

"Os meus discos dos anos 1980, para mim, tiveram uma parte de sofrimento muito grande, a minha relação com o Luís Pedro era um bocadinho difícil, porque era uma relação afetiva, e depois ele era um bocado bruto como dizia as coisas. Eu não me sentia livre, à vontade, estava em estúdio sempre em grande sofrimento e a achar-me uma merda. É verdade!", exclama a cantora.

Foi "um tempo muito rico e muito forte na música portuguesa" e que diz ter ficado tatuado nela para sempre. Ainda hoje sobrevivem músicas como "Sempre que o amor me quiser", "Perto de ti" ou "Robot", mas sobre essa época não há qualquer nostalgia.

"Os primeiros discos ficaram perfeitos, mas foram difíceis de fazer, sofri bastante em todos eles. E agora no `Desalmadamente`, o único sofrimento foi a parte da espera para continuar um trabalho que eu tinha a certeza que ia ficar brutal", contou.

Num tempo em que a música portuguesa era feita sobretudo por homens, Lena d`Água recorda que "o país era um bocado atrasado", porque se interessava mais pelas pernas de uma cantora do que por aquilo que cantava.

Hoje vê tudo mais diverso, rico e multiplicado na música portuguesa e não se cansa de sublinhar a participação de duas mulheres na construção do novo disco, com Francisca Cortesão e Mariana Ricardo.

Lena d`Água quer agora levar "Desalmadamente" para o palco, com "a banda desalmada". "Espero muito que nos queiram ver ao vivo", disse.

O concerto de apresentação está marcado para 04 de junho, no Teatro Villaret, em Lisboa, e esperam-se novas datas nos próximos meses com as canções novas.

Enquanto isso, Lena d`Água manterá ainda alguns concertos já marcados com Primeira Dama (projeto de Manuel Lourenço) e a banda Xita, uma colaboração que se tem estendido desde 2018, com interpretação de repertório de ambos: este mês estarão no festival Aleste, na Madeira, e, em junho, no Festival Primavera Sound, no Porto.