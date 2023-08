Street Food Tour de regresso a Penacova em setembro com comidas do mundo

Para além de incluir animação de rua, a iniciativa decorre em simultâneo com o festival infantil Saltarico, o Penacova Trail do Centro e descidas em canoa do rio Mondego, informou hoje a autarquia.

Citado em nota de imprensa, Álvaro Coimbra, presidente do município de Penacova, designou o "Street Food Tour" como "uma verdadeira festa para os sentidos".

"Desde a comida, que pode ser degustada de um modo muito informal, sem `etiquetas`, num local absolutamente incrível e paradisíaco, uma majestosa varanda [o mirante Emídio da Silva] com vista privilegiada para o rio Mondego e para a multipremiada praia fluvial do Reconquinho", frisou o autarca.

Por seu turno, também citadas no comunicado, Teresa Santos e Fátima Moura, as criadoras do projeto "Street Food Tour", garantiram querer valorizar os `chefs` que "fazem verdadeiros milagres nas suas cozinhas sobre rodas e levar a todos, em direto e sem filtros, os aromas e cores" das gastronomias participantes.

Para saborear em Penacova, haverá baos -- os pães originários de Taiwan, cozidos ao vapor e depois recheados com carnes, peixes e vegetais -- guiosas chinesas, arepas e empanadas venezuelanas, mas também crepes salgados, choco frito, bifanas ou gelados "100% naturais", entre outras iguarias variadas, assinalou a organização.

A música ambiente, ao longo dos três dias do evento, ficará a cargo do dj Johnny S, e será complementada, a 01 de setembro, uma sexta-feira, com um espetáculo da banda brasileira Caipirinha Society, "que apresenta um novo conceito de música pop, trazendo o `sotaque` do samba aos hits e clássicos da música internacional".

No dia 02 de setembro, um sábado, a partir das 18:30, decorre o "Sunset Best Live Saxophone Experience", com o saxofonista Filipe Xavier, e, às 21:30, há `covers` de êxitos do rock, country e blues das décadas de 1970, 80 e 90 pela Rob Salinger Band.

Para dia 03, está agendada a segunda edição do Saltarico - Festival de Artes para Crianças, que inclui teatro, música, marionetas, aulas de percussão com materiais reciclados, insufláveis, mascotes, animais para adoção, `showcooking de doçaria ucraniana`, pinturas faciais, ilustrações, laboratório de livros, herbário, animais da quinta e outras iniciativas.

Em simultâneo com o "Street Food Tour", a vila acolhe no primeiro fim de semana de setembro o Penacova Trail do Centro", prova que integra o Circuito Nacional da Associação de Trail Running de Portugal e, ao longo dos três dias, a partir da praia fluvial do Reconquinho, haverá descidas do Rio Mondego em canoa.

O município aconselhou o público que pretenda deslocar-se aos eventos no centro histórico da vila a estacionar as viaturas nos parques periféricos existentes e fazer o percurso até ao mirante Emídio da Silva a pé "ou recorrendo aos `tuk-tuk` gratuitos disponibilizados pela Câmara".