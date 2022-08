Sudoeste. Pedro Sampaio foi a principal atração no primeiro dia do festival

Foto: Tiago Canhoto - Lusa

No primeiro dia de concertos no festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, a principal atração foi o cantor brasileiro Pedro Sampaio. O escocês Lewis Capaldi sentiu-se mal e cancelou o concerto uma hora antes de subir ao palco.