Suécia vence Festival Eurovisão da Canção e Portugal fica em 23.º lugar

A sueca Loreen, que venceu com o tema "Tattoo", com 583 pontos, já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com "Euphoria".

Em 2.º lugar ficou a Finlândia (536 pontos), com o tema "Cha Cha Cha", interpretado por Käärijä, à frente de Israel (362 pontos), com Noa Kirel, que levou o tema "Unicorn".

Esta é a sétima vez que a Suécia vence o Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos em 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

O concurso regressará, assim, à Suécia em 2024, 50 anos depois da primeira vitória com o tema "Waterloo", dos ABBA.

Portugal, que participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, ficou este ano em 23.º lugar, com Mimicat e a canção "Ai coração" a conquistarem apenas 59 pontos.

Até hoje, Portugal falhou cinco edições do concurso (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.

No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora do festival, com "Stefania" da Kalush Orchestra.

Por isso, a Ucrânia deveria acolher este ano o concurso, mas a guerra que assola o país acabou por levar a organização a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país anfitrião.