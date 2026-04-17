"Surda" da realizadora Eva Liberdad é o filme LUX Prémio do Público 2026

A personagem central é uma mulher surda que está grávida e que tem um bebé que é ouvinte, a intenção é criar a filha como se fosse surda. O filme fala do encontro entre duas realidades, a dos que ouvem e a dos que são surdos.O filme "Surda" estreou em Portugal, no ano passado. Estão previstas sessões especiais nas salas de cinema nacionais.A Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Sabine Verheyen, entregou o o prémio à realizadora espanhola Eva Liberdad, durante uma cerimónia que decorreu no hemiciclo do Parlamento Europeu, em Bruxelas.Nos bastidores da entrega do LUX Prémio do Público há uma presença portuguesa: Hugo Soares, o chefe do Protocolo do Parlamento Europeu, em Bruxelas. É o responsável por colocar o nome do vencedor num cartão e lacrar o envelope."Christy" de Brendan Canty, "Surda" de Eva Libertad, "Foi só um acidente" de Jafar Panahi, "Love me tender" de Anna Cazenave Cambet e "Valor Sentimental" de Joachim Trier, eram os cinco filmes finalistas, candidatos ao LUX Prémio do Público 2026, uma distinção do Parlamento Europeu.