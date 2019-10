Tailândia e a prática de futebol em Arcozelo vencem competição do DocLisboa

"Santikhiri/Sonata" venceu o Grande Prémio da Competição Internacional -- Grande Prémio Cidade de Lisboa para Melhor Filme de Competição Internacional -- e "Viveiro", de Pedro Filipe Marques, conquistou o Prémio DocLisboa para Melhor Filme da Competição portuguesa, de acordo com o palmarés atribuído no sábado à noite, em Lisboa.

O Prémio do Júri da Competição Internacional (Prémio Sociedade Portuguesa de Autores) distinguiu o filme "Just Don`t Think I`ll Scream", de Frank Beauvais, tendo sido atribuída uma Menção Especial à obra "Um Filme de Verão", de Jo Serfaty.

O Prémio do Júri da Competição Portuguesa foi para "Cerro dos Pios", de Miguel de Jesus.

"Santikhiri/Sonata" recorda a chegada ao poder do general Prem, nos anos de 1980, na Tailândia, quando todos os males -- "drogas, comunismo, corrupção, tráfico humano e apátridas" --- foram suprimidos do discurso oficial e a televisão estatal se encheu de propaganda. "Santikhiri" significa "colina da paz", onde o filme foi rodado.

"Viveiro" fala daqueles que cuidam do campo de futebol de Arcozelo e que, de "domingo a domingo", cuidam do relvado, da roupa (e das peúgas) dos meninos que aí jogam.

Há um ano, este filme de Pedro Filipe Marques conquistou a bolsa de apoio à pós-produção, na secção First Look do Festival Internacional de Locarno, na Suíça.

Na Competição Transversal, o Prémio Revelação para Melhor Primeira Longa-Metragem foi para "Serpentário", de Carlos Conceição, realizador que já teve as suas curtas-metragens "Coelho Mau" (2017) e "Boa Noite, Cinderela" (2014) selecionadas para a Semana da Crítica do festival de Cannes.

Nesta Competição Transversal, que atravessa diferentes secções do festival, o prémio de Melhor Curta-Metragem foi para "Tribute to Judas", de Manel Raga Raga.

O vencedor deste prémio "será pré-nomeado para o Óscar de Melhor Documentário de Curta- Metragem", uma vez que o DocLisboa "foi selecionado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para a pré nomeação de candidatos aos Óscares, tornando-se o único festival português que faz parte da rede de festivais qualificados pela Academia", lê-se no comunicado do festival, hoje divulgado.

Ainda na Competição Transversal, o Prémio Prática, Tradição e Património foi para "O Último Sonho", de Alberto Alvares, e o Prémio Escolas, para "Três Perdidos Fazem um Encontrado", de Atsushi Kuwayama.

O Prémio Fernando Lopes - Midas Filmes e DocLisboa, para Melhor Primeiro Filme Português distinguiu "Rio Torto", de Mário Veloso, que também recebeu o Prémio de Melhor Filme Português, na Competição Verdes Anos.

Esta competição, que distingue novos valores no cinema, deu o prémio de Melhor Filme a "A Family Tale", de Natalia Ciepiel, e Prémio Especial do Júri, a "The Rex Will Sail In", de Josip Lukic. Uma Menção Especial foi para "Simulacro", de Duarte Maltez.

Na secção Arché, de apoio a projetos em fase de produção, foram distinguidos "O Lugar Mais Seguro do Mundo", de Aline Lata e Helena Wolfenson, com o Prémio RTP para Melhor Projeto em fase de pós-produção, e "Babado", de Camila Freitas e João Vieira Torres, com o Prémio [Universidade] Nova/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, para Melhor Projeto.

Nesta secção foi ainda atribuída uma Menção Especial a "La Memoria de las Mariposas", de Tatiana Fuentes Sadowski, que também recebeu o Prémio Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas dos Açores para Melhor Projeto em Fase de Escrita.

O Prémio do Público foi para o documentário "Zé Pedro Rock`n`Roll", sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés, dirigido por Diogo Varela Silva.

O júri da Competição Internacional contou com o cineasta-norte-americano Billy Woodberry, o assistente de realização Carlos Almeida, o coreógrafo Jérôme Bel, o professor de cinema Juliano Gomes, a atriz e quadro do Instituto do Cinema e Audiovisual Leonor Silveira e a cineasta de origem iraniana Mania Akbari.

Nas competições Portuguesa e de Curtas-Metragens, o júri foi composto pelos realizadores Daniel Hui e Ghassan Salhab e pela escritora e professora Golgona Anghel.

No Prémio Fernando Lopes, o júri contou com a diretora-adjunta da RTP1 e RTP Internacional Alice Milheiro, a realizadora Margarida Cardoso e com a investigadora, fundadora do Alvalade Cineclube (e neta de Fernando Lopes) Sofia Lopes Machaqueiro.

ARA/MAG // MAG