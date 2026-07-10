Tapeçaria de Bayeux chega ao Reino Unido pela primeira vez em 900 anos

Empréstimo histórico



Com 68,3 metros de comprimento e composta por nove painéis de linho unidos, será exibida na horizontal pela primeira vez, em vez de montada na parede como costuma ser no seu local original na Normandia.



Este empréstimo sem precedentes foi anunciado em julho de 2025 pelo presidente francês para "revitalizar a relação cultural" com o Reino Unido, dez anos após o Brexit.

Segundo os criadores, a caixa dupla em que a obra de arte foi colocada reduz as vibrações relacionadas com o transporte — um dos principais riscos — em 96% e mantém-na a uma temperatura de 20°C e a um nível de humidade de 50%.

O Reino Unido aceitou ainda emprestar à França peças do Tesouro de Sutton Hoo — mobiliário funerário de um chefe saxão do século VII — e desenhos renascentistas, que serão expostos no oeste de França.

A Tapeçaria de Bayeux chegou ao Museu Britânico, em Londres, na madrugada de quinta para sexta-feira, onde estará em exposição durante um ano, após uma transferência histórica sob um forte esquema de segurança para esta frágil obra do século XI.", disse o diretor do museu, Nicholas Cullinan, à AFP depois de receber a tapeçaria durante a madrugada. Estará em exibição de 10 de setembro de 2026 a 11 de julho de 2027.Rita Colaço - RTP Antena 1São esperados cerca de 7,5 milhões de visitantes que admirem a obra durante este período, segundo o presidente do Museu Britânico, George Osborne, que afirmou no site do museu que este será "o maior ano da história do museu".Atapeçaria bordada a lã sobre linho, com quase 70 metros de comprimento, retratando a conquista da Inglaterra por Guilherme, o Conquistador, em 1066, deixou a sua casa em Bayeux, no oeste de França, na noite de quinta-feira."Vamos continuar a construir o futuro deste elo entre os dois lados do Canal da Mancha, esta Entente Cordiale que se tornou uma Entente amigável", escreveu Emmanuel Macron num artigo de opinião publicado nona sexta-feira.Salientando que a tapeçaria é uma obra inacabada, afirmou que "cabe-nos a nós escrever o próximo capítulo, num espírito de respeito, confiança e parceria renovada".No final de 2021, um estudo realizado por especialistas em restauro alertou para os "riscos adicionais" que uma viagem de mais de uma hora representaria para este delicado bordado rendado.Delphine Christophe, diretora de património e arquitetura do Ministério francês da Cultura, que seguia no comboio atrás do camião que transportava a tapeçaria, garantiu que o transporte "decorreu sem problemas"."Estamos totalmente confiantes de que a tapeçaria viajou nas melhores condições de conservação possíveis", afirmou após a sua chegada.A obra permanecerá nesta caixa durante “alguns dias para se aclimatar” antes de ser desembalada e colocada sob vidro."Ver a Tapeçaria de Bayeux chegar ao Reino Unido pela primeira vez, a partir de França pela primeira vez, é um momento muito emocionante", comentou a embaixadora francesa em Londres, Hélène Duchêne, que esteve presente no Museu Britânico.Em setembro, foi necessária uma operação muito delicada para retirar a Tapeçaria de Bayeux do museu, de onde não saía desde 1983 e que estava fechado para obras.Como sinal do valor único da peça, o Reino Unido prometeu pagar 800 milhões de libras (aproximadamente 917,9 milhões de euros) em caso de danos graves na tapeçaria.Segundo as autoridades, o restauro deverá começar em 2028 e poderá ocorrer no interior do museu e na presença do público para evitar outra remoção da tapeçaria.