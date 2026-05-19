Teatro Aberto distinguido pelo Governo com Medalha de Mérito Cultural

A condecoração é entregue no dia em que o Teatro Aberto estreia a ópera "Por Todos Nós", baseada no romance "Os Memoráveis", de Lídia Jorge, com libreto de João Lourenço e Vera San Payo de Lemos e música de Eurico Carrapatoso.

Em nota de imprensa, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, afirma que a medalha de mérito cultural reconhece "um trabalho de cinco décadas dedicado à criação e divulgação da dramaturgia e ao desenvolvimento das artes performativas em Portugal".

A cerimónia de entrega da medalha de mérito cultural está marcada para as 20:00 de quinta-feira no Teatro Aberto, em Lisboa.

A ópera "Por Todos Nós" é encenada por João Lourenço, com interpretação do Coro do Teatro Nacional São Carlos e da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por João Paulo Santos.

O espetáculo está integrado na programação comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

A estreia coincide também com os 50 anos do Teatro Aberto, inaugurado em 25 de maio de 1976 no antigo edifício da Praça de Espanha, tendo acolhido o Grupo 4, que se estreou em maio de 1967, com "Knack", de Ann Jellicoe, e depois o Novo Grupo.

O Novo Grupo de Teatro -- Teatro Aberto foi fundado em 1982 com a intenção de fazer "um teatro em que a realidade e o sonho, a história e a poesia se manifestam no prazer da reflexão sobre a situação do homem no mundo", como se lê na página oficial da companhia.

Entre os fundadores estão João Lourenço, Francisco Pestana, Melim Teixeira e Irene Cruz, e a primeira peça, "Oiçam como eu respiro", de Dario Fo e Franca Rame, estreou-se em 25 de maio de 1982, no antigo edifício do Teatro Aberto, demolido em 2002.

"O repertório estreado é constituído por novos textos e novos autores da nova dramaturgia portuguesa e estrangeira. (...) Os espetáculos que apresentamos caracterizam-se por uma estética de interdisciplinaridade, pela exploração das fronteiras dos novos media e pelo cruzamento das linguagens cénicas", sublinha o teatro na nota biográfica.

Em 2016, o Teatro Aberto foi distinguido com o grau de membro Honorário da Ordem da Instrução Pública, pelo então Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

O Teatro Aberto tem direção artística de João Lourenço, dramaturgia e programação de Vera San Payo de Lemos e direção musical de João Paulo Santos.