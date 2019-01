Teatro completo de Natália Correia vai ser editado pela Imprensa Nacional

Lusa31 Jan, 2019, 18:13 | Cultura

A edição será feita em dois volumes, de acordo com o plano editorial da IN para 2019, apresentado hoje, em Lisboa.

Na obra literária de Natália Correia, na área do teatro, destacam-se "Auto do Solstício do Inverno", "O homúnculo", "A pécora" e "O Encoberto", peças anteriores a 1974, sacrificadas pela censura, antes da revolução de 25 de Abril, além de "Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente", datada já de 1981.

Na bibliografia da escritora aparecem igualmente outros textos adaptados a cena, como "Memórias de Uma Tia Tonta", "Sucubina ou a Teoria do Chapéu" e "Dois Reis e Um Sono: Há Grande Complicação na Corte do Mandrião", teatro infantil feito em colaboração com Manuel de Lima, "D. João e Julieta" e o poema dramático "O Progresso de Édipo".

Natália Correia, que trabalhou com companhias como a antiga Casa da Comédia e o Teatro Experimental de Cascais, traduziu igualmente para palco peças como "Fuenteovejuna", de Lope de Vega, "O Vento nas Ramas do Sassafraz", de René de Obaldia, "Os Persas", de Ésquilo, e "Platonov", de Anton Tchekov.

Além da autora, a IN, na área do teatro, prevê ainda a edição de duas obras sobre duas históricas salas portuguesas de espetáculo: "125 anos do Teatro S. Luiz", numa parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, através da Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), e "A casa de Garrett. Património e arquitetura do Teatro Nacional D. Maria II", numa parceria com a casa dirigida pelo autor e encenador Tiago Rodrigues.

Na "Edição Crítica de Almeida Garrett", agora coordenada pela catedrática Helena Santana, após a morte de Ofélia Paiva Monteiro, serão ainda editados os títulos "Filipa de Vilhena" e "A sobrinha do Marquês", reunidos num mesmo volume.

Na Obra Completa de Manuel Teixeira-Gomes, que será retomada pela IN, agora sob coordenação de Nuno Júdice e José Alberto Quaresma, será também reeditada "Sabina Freire", a peça que o escritor, antigo diplomata e Presidente da República (1923-1925) escreveu em 1905.

Álvaro Faria, Alves Redol, António Prestes, Augusto Sobral, António Torrado, Carlos Selvagem, Carlos Tê, Cecília Ferreira, Cláudia Clemente, Gil Vicente, Hélder Costa, Hélia Correia, Jaime Cortesão, Jaime Rocha, Jaime Salazar Sampaio, João da Câmara, Jean-Pierre Sarrazac, Joaquim Paço D`Arcos, José Gardeazabal, José Régio, José Viale Moutinho, Luís Francisco Rebello, Marcelino Mesquita, Mário de Carvalho, Marta Figueiredo, Norberto Ávila, Ramada Curto, Raul Malaquias Marques, Rui Herbon, Teresa Rita Lopes, Sá de Miranda, Sérgio Godinho, Tiago Correia, Tomás de Figueiredo, Urbano Tavares Rodrigues estão entre os autores com teatro publicado na IN, além de clássicos como Aristófanes, Eurípides, Menandro ou Plauto.