Teatro D. Maria em projeto europeu de combate à desinformação que põe jornalismo em palco

Em comunicado, o TNDM adianta que o projeto TRUth on STage -- Stories, Journalism, Theatre - TRUST, que associa mais "oito teatros europeus de referência" a jornalistas de investigação dos respetivos países, é cofinanciado pela União Europeia e decorrerá ao longo de três anos até 2028.

O projeto tem por objetivo "estabelecer relações entre o teatro e o jornalismo de investigação, transportando reportagens jornalísticas para o palco, com o objetivo de fortalecer a democracia, combater a desinformação e criar espaço para um diálogo crítico".

O TNDM acrescenta que o projeto é liderado pela European Theatre Convention (ETC) e pelo Schauspiel Köln, teatro de Colónia, na Alemanha.

Além do D. Maria II e do Schauspiel Köln, os outros parceiros europeus são o CDN National Dramatic Center - Théâtre Nanterre-Amandiers (França), De Toneelmakerij (Alemanha), Folkteatern Göteborg (Suécia), Ivan Vazov National Theatre Sofia (Bulgária), National Theatre Prague (Chéquia), Örkény Theatre (Países Baixos) e Volkstheater Wien (Áustria).

A decorrer entre março de 2026 e junho de 2028, o TRUST quer "reafirmar o papel histórico do teatro como espaço de reflexão social e envolvimento cívico, numa altura em que a Europa enfrenta crises crescentes e um aumento do sentimento antidemocrático e da propagação de desinformação", acrescenta o Nacional D. Maria II.

O projeto "foi fortemente inspirado no trabalho desenvolvido pelo Schauspiel Köln e pelo seu atual diretor artístico, Kay Voges, responsável pelo espetáculo "Geheimplan Gegen Deutschland" ("Plano secreto contra a Alemanha", em tradução livre), estreado em 2024, baseado numa grande reportagem do jornal `online` CORRECTIV, especializado em jornalismo de investigação e na verificação de dados (`fact-checking`), que expunha os planos para o país de figuras políticas da extrema-direita alemã, nomeadamente do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) e de conhecidos grupos neonazis.

"Num tempo de desinformação e ruído, o projeto TRUST propõe o teatro como lugar de pensamento crítico, capaz de dar corpo e voz ao trabalho jornalístico, cruzando o gesto artístico com a urgência do presente", acrescenta o diretor artístico do TNDM, Pedro Penim, citado pelo comunicado.

Para a diretora executiva da ETC, Heidi Wiley, "o teatro sempre ajudou as sociedades a lidar com a complexidade".

"Numa era de paisagens informativas fragmentadas, precisamos de contadores de histórias capazes de articular a urgência com clareza e precisão. A decisão da União Europeia de investir um milhão de euros no TRUST é um compromisso ousado para criar espaços comuns e específicos onde o público possa refletir, analisar e decidir em conjunto o que é melhor para o seu mundo", acrescenta.

Os parceiros do projeto TRUST refletem a diversidade cultural da Europa, "ao reunir teatros de renome, jornalistas e meios de comunicação social de diversos países europeus, bem como a maior rede de teatros públicos da Europa, a European Theatre Convention (ETC)", sustenta a responsável, citada no comunicado do TNDM.

Ao investir no TRUST, a União Europeia sublinha "o papel essencial da cultura na salvaguarda dos valores democráticos", afirma, por seu lado, Kay Voges, diretor artístico do Schauspiel Köln, argumentando que, "através de uma experimentação ousada e da colaboração intersetorial, o TRUST pretende criar um modelo europeu sustentável para o teatro jornalístico", garantindo que "os palcos de toda a Europa possam servir de espaços onde a verdade é analisada, as histórias são partilhadas de forma responsável e as comunidades se unem para moldar o seu futuro coletivo".

Assim, ao longo de três anos, o projeto pretende criar um coletivo europeu de teatro jornalístico que, em conjunto, possa formar profissionais de teatro para colaborarem com jornalistas, criar um modelo de teatro jornalístico que possa ser adotado por teatros na Europa, promover ligações mais fortes entre organizações de comunicação social e instituições culturais e implicar o público num diálogo crítico sobre questões culturais complexas.

Com o projeto, espera-se, igualmente, criar benefícios palpáveis para o jornalismo, "ampliando o alcance dos trabalhos jornalísticos, aumentando o envolvimento do público com o jornalismo de investigação e reforçando os valores democráticos e a coesão social", conclui o comunicado.