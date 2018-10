Teatro da Garagem explora internacionalização à entrada dos 30 anos

Lusa24 Out, 2018, 17:42 | Cultura

Fundada em 1989, a companhia instalada em Lisboa criou, desde então, 94 peças de teatro, estreadas por todo o país e também no estrangeiro, como "Black Stars", apresentada este ano no Spazio Teatro No`hma, em Milão, tendo a grande maioria dos textos e do trabalho de encenação passado por Carlos J. Pessoa, da equipa fundadora do projeto.

"A partir de uma certa altura, começámos a internacionalizar-nos. Pelos nossos meios, sem respaldo institucional a não ser algumas viagens que nos pagaram, mas eram verbas que podiam ir para qualquer atividade. Andámos a viajar, em três eixos, a Europa, a lusofonia e a Ásia, começando aqui pelo Médio Oriente", contou à Lusa Carlos J.Pessoa, à margem da apresentação de "Display", entre hoje e domingo no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

A iniciativa, que arrancou há cinco anos e tem corrido "muito bem", permitiu passar por países como a China, Egito, Angola, Singapura, Itália ou Brasil, e receber criadores e espetáculos de vários outros sítios, fugindo às "geografias do costume, já viciadas", e procurando "frescura" e "mostrar uma alternativa que é possível".

"Criou uma dinâmica que nos permite respirar, porque este mundinho da cultura portuguesa é absolutamente sufocante. (...) Neste momento, estamos muito bem, com um elenco fantástico e uma equipa incrível, com miúdos de 20 anos e outros de 50. Sinto que faz sentido, e de certo modo também estamos a abrir caminho para uma internacionalização que pode ser feita sem muito dinheiro e sem ser pelos caminhos habituais, com estímulos artísticos que são postos ao serviço do público", reforçou.

A procura de outros mundos levou a "Display", espetáculo estreado em 2017, e que chega hoje ao Porto, em exibição até domingo no Teatro Carlos Alberto, e que conta, desde logo, com uma atriz chinesa, Ma Xinyum, e combina português, inglês e chinês para refletir sobre o papel do teatro enquanto máquina de reflexão sobre o mundo.

"Há um processo de exposição autocrítica, mas ao mesmo tempo um manifesto de amor pelo teatro e acreditar no poder que essa máquina teatral tem", explicou.

Sobre "Display", simultaneamente "expositor e exposição", Maria João Vicente, uma das atrizes do elenco e diretora da companhia, resume o espetáculo entre "momentos muito belos" e "uma companhia de teatro disponível para questionar os mecanismos do teatro", com o "desafio da língua" articulado com a reflexão sobre a capacidade de o teatro capturar "este mundo global e acelerado".

Para lá da influência da internacionalização no funcionamento da companhia, e até no seu campo artístico, a relação com o Teatro Taborda, em que estão instalados por convite da Câmara de Lisboa desde 2005, é "excelente", até pela "grande relação com a comunidade local".

À parte das parcerias internacionais e outras dentro do país, a Garagem atravessa "um processo de formação de atores" que permita aumentar a equipa, de cerca de 10 colaboradores em que "muitos têm um segundo emprego", para poder atirar-se a projetos mais ambiciosos, como a "Trilogia dos Mundos", conjunto de três peças que olham para passado, presente e futuro.