Teatro Dona Maria II regressa ao Rossio com nova temporada

Teatro Dona Maria II regressa ao Rossio com nova temporada

Após o encerramento do edifício para obras de requalificação e de uma Odisseia Nacional que levou a atividade do Teatro a todo o país, a nova temporada está de regresso ao Rossio.

Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Ana Paula Carvalho

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Uma programação que se estende pelas salas Garrett, Estúdio, Salão Nobre e outros espaços do edifício, continuando também a marcar presença em diferentes pontos do território nacional.  
Oriana Barcelos - Antena 1

Ao longo de quase um mês, o Teatro promove visitas guiadas ao edifício renovado, projetos artísticos participativos, leituras na envolvente do Rossio, uma exposição fotográfica ao ar livre e a exibição de um filme dedicado aos 180 anos da instituição.

A programação procura aproximar diferentes públicos da história, do património e do quotidiano do D. Maria II, revelando simultaneamente os bastidores da sua transformação. 
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