Teatro Nacional S. João disponibiliza online "Bella figura" de Yasmina Reza

"You Can`t Always Get What You Want" (nem sempre podes ter o que queres, em tradução livre), verso e título de uma canção dos Rolling Stones, foi a escolha de Nuno Cardoso como síntese da sua encenação de "Bella Figura", refere o comunicado do teatro nacional do Porto, hoje divulgada.

Numa noite de primavera, cinco personagens cruzam-se no parque de estacionamento de um restaurante. A promessa de um jantar romântico e de uma festa de aniversário transforma-se numa "noite de nervos", ateada por hipocrisias e mentiras.

A arte da conversação da dramaturga francesa, em que o cómico e o feroz, o ridículo e o grotesco vivem lado a lado, leva a um gradual desnudamento destas personagens sem norte, que Nuno Cardoso decide assumir em cena, vincando a solidão e a fragilidade dos corpos, segundo a apresentação desta versão para palco.

"Bella Figura" foi a última encenação de Nuno Cardoso com a companhia Ao Cabo Teatro, antes de assumir a direção artística do Nacional S. João.

No final de 2019, já como produção do Teatro Nacional S. João, a peça esteve em cena em Almada, Madrid e Cabo Verde.

Agora "Bella figura" vai estar disponível na sala virtual do teatro, numa gravação em vídeo disponível `a pedido`, entre as 21:00 de sexta-feira e as 24:00 de 21 de fevereiro.

A peça a transmitir agora teve realização de Fábio Coelho, aquando da estreia do espetáculo no Teatro Carlos Alberto, em 2018.

A peça tem tradução de Alexandra Moreira da Silva, cenografia de F.Ribeiro, desenho de luz de José Álvaro Correia e figurinos de Nelson Vieira.

A interpretar estão Afonso Santos, Ana Brandão, João Melo, Margarida Carvalho e Maria Leite.

Os bilhetes para o espetáculo custam dois euros.