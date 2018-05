Partilhar o artigo Terreiro do Paço transforma-se na "Aldeia da Eurovisão" durante dez dias Imprimir o artigo Terreiro do Paço transforma-se na "Aldeia da Eurovisão" durante dez dias Enviar por email o artigo Terreiro do Paço transforma-se na "Aldeia da Eurovisão" durante dez dias Aumentar a fonte do artigo Terreiro do Paço transforma-se na "Aldeia da Eurovisão" durante dez dias Diminuir a fonte do artigo Terreiro do Paço transforma-se na "Aldeia da Eurovisão" durante dez dias Ouvir o artigo Terreiro do Paço transforma-se na "Aldeia da Eurovisão" durante dez dias