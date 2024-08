Tim Burton abre Frestival de Veneza com o regresso de “Beetlejuice”A abertura do Festival de Veneza vai contar com a estreia do filme que marca o regresso de Tim Burton aos cinemas mundiais.

A sequela do filme "Beetlejuice", com quase 40 anos, reúne os mesmos atores principais e o realizador norte-americano regressa a um universo que lhe agrada.





"Beetlejuice Beetlejuice" tem estreia mundial na próxima semana, com Portugal incluído.