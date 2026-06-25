Timorense Benjamim Corte-Real novo presidente da Assembleia Geral do Instituto Internacional da Língua Portuguesa

Num discurso, proferido durante a cerimónia, e citado num comunicado divulgado na página do IILP, Benjamim Corte-Real reafirmou o "compromisso de Timor-Leste com a promoção e valorização da língua portuguesa no contexto multilateral da CPLP".

O linguista destacou também a "importância do trabalho conjunto dos estados-membros para o fortalecimento do IILP e para a projeção internacional da língua portuguesa".

Benjamim Corte-Real substitui no cargo Abigail Tiny Cosme.

A sua nomeação ocorreu durante a primeira Assembleia Geral do IILP, novo órgão de funcionamento da instituição, criado no âmbito da revisão dos Estatutos, que reforça os mecanismos de acompanhamento, orientação estratégica e participação dos estados-membros da CPLP na definição de prioridades.

Benjamim Corte-Real, doutorado em linguística pela Macquarie University (Austrália) foi diretor do Instituto Nacional de Linguística em Timor-Leste e reitor da Universidade Nacional de Timor-Leste, onde permanece como docente.