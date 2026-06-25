Timorense Benjamim Corte-Real novo presidente da Assembleia Geral do Instituto Internacional da Língua Portuguesa
O timorense Benjamim Corte-Real tomou posse quarta-feira como presidente da Assembleia Geral do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), anunciou aquela instituição da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com sede em Cabo Verde.
Num discurso, proferido durante a cerimónia, e citado num comunicado divulgado na página do IILP, Benjamim Corte-Real reafirmou o "compromisso de Timor-Leste com a promoção e valorização da língua portuguesa no contexto multilateral da CPLP".
O linguista destacou também a "importância do trabalho conjunto dos estados-membros para o fortalecimento do IILP e para a projeção internacional da língua portuguesa".
Benjamim Corte-Real substitui no cargo Abigail Tiny Cosme.
A sua nomeação ocorreu durante a primeira Assembleia Geral do IILP, novo órgão de funcionamento da instituição, criado no âmbito da revisão dos Estatutos, que reforça os mecanismos de acompanhamento, orientação estratégica e participação dos estados-membros da CPLP na definição de prioridades.
Benjamim Corte-Real, doutorado em linguística pela Macquarie University (Austrália) foi diretor do Instituto Nacional de Linguística em Timor-Leste e reitor da Universidade Nacional de Timor-Leste, onde permanece como docente.