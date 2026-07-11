Total de 90 jovens dos PALOP recebem formação em pensamento crítico e arte em Maputo

A iniciativa abrange participantes entre os 18 e os 30 anos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe e conta com um apoio de 120 mil euros da Fundação Calouste Gulbenkian.

O programa é desenvolvido em parceria com os coletivos CACAU, de São Tomé e Príncipe, Kino Yetu, de Angola, e Ur-GENTE, da Guiné-Bissau, além do Instituto Pedro Pires, de Cabo Verde.

Segundo a fundação, o projeto arrancou em fevereiro e entra na fase de conferências e oficinas em agosto, devendo terminar em fevereiro de 2027.

Designado "A Arte do Pensamento Crítico", o programa pretende promover a reflexão sobre temas como desinformação, identidade, linguagem e circulação de narrativas contemporâneas.

A iniciativa inclui `masterclasses` conduzidas pelo escritor moçambicano Mia Couto e pelo sociólogo Elísio Macamo, bem como oficinas práticas, sessões de mentoria e uma mostra pública dos trabalhos produzidos.

Entre os participantes na programação estão ainda escritores, académicos, jornalistas e criadores como Francisco Noa, Eduardo Quive, Raquel Lima, Nástio Mosquito e Mehak Vieira.

Nas oficinas, os participantes vão desenvolver projetos em áreas como escrita, fotografia e vídeo, acompanhados por facilitadores como José dos Remédios, Luísa Nhantumbo e João Graça.

O percurso inclui ainda sessões de acompanhamento individual, culminando numa mostra pública das obras realizadas ao longo da formação.