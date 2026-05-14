Túmulo em Luxor com 3500 anos. Restauro revela pinturas egípcias da XVIII Dinastia

Os túmulos de Amenhotep Rabuia e do filho Samut, datados da XVIII Dinastia do Egito Antigo, apresentam-se como um exemplo significativo da arte funerária deste período, apesar de ter ficado inacabado.





A estrutura segue a planta em “T” típica dos túmulos privados do Novo Reino associado aos reinados dos faraós Tutmés III e Tutmés IV.





O projeto de restauro assume particular relevância ao permitir não apenas a recuperação material das estruturas, mas também a sua interpretação científica e acessibilidade pública.



Os túmulos TT416 e TT417O projeto de re foram descobertos em 2015 e estão a ser preparados para visitas públicas após restauro | Mohamed Abd El Ghany - Reuter s





Ao revelar novamente pinturas com mais de três mil anos, a intervenção contribui para aprofundar o conhecimento sobre as práticas sociais e crenças funerárias do Egito faraónico, ao mesmo tempo que reforça a estratégia de valorização do património cultural e de diversificação da oferta turística em Luxor.





A necrópole de El Khokha situa-se na margem oeste de Luxor, uma área rica em túmulos de altos funcionários do Antigo Egito.



Foto: Mohamed Abd El Ghany - Reuters

As cenas pintadas incluem agricultura, rituais funerários e representações simbólicas religiosas típicas do Novo Reino | Mohamed Abd El Ghany - Reuters





As paredes apresentam cenas acompanhadas por inscrições explicativas que descrevem atividades como agricultura, armazenamento de cereais, panificação e produção artesanal.



Túmulos de pai e filho



No âmbito deste projeto, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito reabriu oficialmente dois túmulos restaurados — o de Amenhotep Rabuia (TT416) e o do seu filho Samut (TT417) — encerrados desde a sua descoberta em 2015.







Ambos conservam pinturas do Novo Reino, agora visíveis graças a um processo de conservação que combinou estabilização estrutural, remoção de detritos acumulados e técnicas avançadas de limpeza destinadas a recuperar as cores originais e a legibilidade das superfícies explicou a equipa responsável pela intervenção à Reuters.



Foto: EPA





Entre as inscrições encontradas no túmulo de Amenhotep‑Rabuia (TT416), foram identificados fragmentos de um texto biográfico, típico dos espaços funerários deste periodo, onde o proprietário apresentava a sua identidade e funções, descrevem os arqueólogos.





Esse tipo de inscrição incluía, de acordo com os paralelos conhecidos, o nome, títulos e estatuto social — neste caso, relacionado com funções ligadas ao culto de Amon (porteiro do templo). Contudo, o estado de conservação faz com que o texto esteja apenas parcialmente preservado. Estas inscrições permitem reconstruir a carreira e o estatuto do indivíduo.







O túmulo de Samut, datado da XVIII Dinastia destaca-se pela qualidade estética, cromática e pelo detalhe iconográfico.



Foto: Mohamed Abd El Ghany - Reuters







No corredor longitudinal (zona mais interna) aparecem inscrições ligadas à procissão funerária e ao ritual da “Abertura da Boca”.





Há ainda uma inscrição ligada a uma cena rara de oferenda à deusa Renenutet, associada à fertilidade e colheitas explica o Ministério.





Nas paredes podem observar-se cenas de banquete e elementos simbólicos como a falsa porta, associados à relação entre o mundo dos vivos e o além. Estes textos também fazem parte do programa funerário que assegurava a regeneração do morto.







Ao revelar pinturas com mais de três mil anos, a intervenção contribui para aprofundar o conhecimento sobre as práticas sociais e crenças funerárias do Egito faraónico.



Foto: Mohamed Abd El Ghany - Reuters







Esta intervenção integra a estratégia do Egito de reforçar o turismo cultural fora dos circuitos mais conhecidos — como o Vale dos Reis — ao mesmo tempo que preserva estruturas frágeis e pinturas murais milenares remata o Ministério de Turismo e Antiguidades.

