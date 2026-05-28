"Uma Imagem Solidária" regressa hoje com nova proposta de "partilha solidária"

"Uma Imagem Solidária" constitui uma hipótese de "partilha solidária", como afirma o Presidente da República, António José Seguro, numa mensagem em vídeo de apoio a esta ação, que conta com o alto patrocínio da Presidência da República, à semelhança das edições anteriores.

O projeto junta fotojornalistas e outros fotógrafos, consiste na doação de uma fotografia que será depois adquirida pelo público, por um valor mínimo de 20 euros, sendo as receitas destinadas a uma entidade como donativo, explicou o fotojornalista da agência Lusa António Cotrim, autor da iniciativa.

O CRIFZ, beneficiário deste ano, está situado naquele concelho do distrito de Santarém, presta serviços de apoio a crianças e adultos com necessidades especiais, assim como às suas famílias, e ficou parcialmente inoperacional devido aos danos causados pelo mau tempo, em particular pela tempestade Kristin.

Na sua mensagem em vídeo, o Presidente da República, António José Seguro, destaca a ação do CRIFZ: "O Centro tem quase meio século e é uma obra notável de solidariedade e de humanismo", que, "ao longo dos anos, foi desenvolvendo novas valências, no apoio à comunidade local", constituindo "um exemplo de uma imagem solidária que merece todo o nosso apoio".

Nesta mensagem, António José Seguro apela à participação: "Juntamos a arte à solidariedade e damos forma a um dos mais nobres comportamentos humanos: a partilha - a partilha de olhares, a partilha solidária, a partilha de cada um de nós se afirmar como ser humano", afirma o chefe de Estado, destacando que "`Uma imagem solidária` tem um promotor, um rosto, o fotojornalista António Cotrim, que há quase uma década contagia colegas de profissão e outros fotógrafos".

António Cotrim, por seu lado, espera que este ano seja novamente alcançado um valor significativo de apoio. "Juntos somos mais solidários e as crianças são o nosso futuro", sublinhou.

"Uma Imagem Solidária" conta ainda com apoio da agência Lusa, da Fundação Portuguesa das Comunicações e da DePaço Foudation, da Dell Technologie, da Colorfoto e da FinePrint, e ainda de outras entidades como TunetRadio, Guache Condomínios, Logotexto, Visapress, TRN - Rodoviária Internacional -- Nacional e Abreu Advogados.

No ano passado, a receita obtida - 4.500 euros - reverteu para a A Gaticão - Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, em Aveiro, tendo uma marca de produtos animais doado uma tonelada de comida em parceria com a iniciativa.

As fotos podem ser trocadas por doações e também podem ser vistas no Instagram e na página do Facebook de "Uma Imagem Solidária".