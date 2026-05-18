"Uma inspiração para a Bulgária": país em euforia com primeira vitória na Eurovisão









Nas palavras da artista, a canção aborda os temas da auto-realização e da devoção, a possibilidade de "ser qualquer pessoa e que tudo é possível". A cantora impressionou o público com a vocalidade emotiva e a coreografia.

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O nome verdadeiro de Dara é Darina Yotova. Nasceu na cidade búlgara de Varna. De acordo com o site do Festival Eurovisão da Canção, Dara é atualmente uma das artistas pop mais famosas da Bulgária.



Tem várias canções em primeiro lugar na tabela oficial do Airplay búlgaro. A cantora conquistou a primeira onda de popularidade em 2015, depois de chegar à final da versão búlgara do concurso O Factor X.

"Bangaranga é um sentimento que cada um experimenta por si próprio. É o momento em que se escolhe amar em vez de temer... Quando sentimos a unidade com a natureza e o universo, sentimos harmonia", disse Dara à televisão nacional búlgara BNT.Dara, Anne Judith Wik, Cristian Tarcea e o compositor grego Dimitris Kontopoulos trabalharam na canção. Este último é conhecido por ter co-escrito uma série de canções da Eurovisão de diferentes países, incluindo canções para Sergey Lazarev, que representou a Rússia no concurso.A cantora partilhou as suas impressões: "Sinto-me óptima.O resto são apenas pontos. Todos tinham grandes expectativas e espero que tenham gostado de tudo o que criámos e que tenham realmente sentido Bangaranga."Dara felicitou todos os artistas que participaram no Festival Eurovisão da Canção: "Não posso acreditar no que está a acontecer. Obrigada pelo apoio dos júris destes países, porque nos esforçámos muito por isto.Os júris nacionais atribuíram as pontuações, que influenciaram a classificação final: Malta, Dinamarca, Lituânia e Austrália atribuíram o máximo de 12 pontos.Assim, a Bulgária passou a liderar a classificação preliminar após a avaliação do júri nacional, com 204 pontos, e 312 pontos do público, o que lhe conferiu um total de 516 pontos.A Bulgária teve uma dupla presença no Festival da Canção deste ano, com o antigo concorrente Kristian Kostov, que garantiu o segundo lugar da Bulgária em 2017, a atuar também como convidado especial durante o espetáculo da noite.O cantor congratulou-se pela prestação de Dara: "Vimos que esta vitória foi unânime, e o júri, as pessoas, os artistas ficaram felizes por ganhar, e todos estão orgulhosos. A música ganhou, a criatividade ganhou, bravo para a equipa, bravo para todos, todos fizeram um grande trabalho".A prima-dona da música búlgara, Lili Ivanova, enviou uma mensagem para a cantora, afirmando que se trata de umA artista foi cumprimentada pela Presidente do Parlamento búlgaro, Mihaela Dotsova: ". É inspirador ver que o trabalho árduo, a crença nos sonhos e a preparação compensam sempre."Poucas horas antes da final, a Bulgária recebeu também um dos Prémios Marcel Bezençon pelo desempenho artístico em palco, um prémio que tem o nome do fundador do concurso.Vlada Kolodij / 17 maio 2026 14:50 GMT+1Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa