UNESCO declara antiga cidade grega na Crimeia como Património Mundial em Perigo

A inclusão do único sítio Património da Humanidade na península da Crimeia sob ocupação russa "confirma a magnitude e a natureza sistemática das alterações que estão a ocorrer na propriedade sob ocupação temporária", afirmou a delegação ucraniana após a decisão.

O sítio arqueológico de Quersoneso foi inscrito na lista de Património Mundial em 2013, um ano antes da anexação da península pela Rússia. O relatório agora adotado pela UNESCO destaca a escavação de mais de 12 milhões de objetos arqueológicos desde então e a sua transferência para instituições russas sem autorização da Ucrânia.

"A magnitude, a intensidade e o caráter cumulativo das intervenções denunciadas suscitam sérias preocupações", refere o documento da UNESCO publicado após a reunião anual da organização realizada em Busan, na Coreia do Sul.

A Lista do Património Mundial em Perigo da UNESCO identifica locais sob ameaça severa devido a conflitos, desastres naturais, poluição ou urbanização descontrolada. Inclui atualmente mais de 50 locais, como a antiga cidade fenícia de Tiro (Líbano), o Centro Histórico de Odessa (Ucrânia) e as Ilhas do Golfo da Califórnia (México).

Mais de quatro anos após o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a delegação ucraniana denunciou que a destruição das ruínas da antiga cidade grega não é um incidente isolado, mas "reflete uma política coerente" de Moscovo destinada a integrar o património cultural da República Autónoma da Crimeia sob ocupação temporária.

Kiev já tinha acusado o Kremlin de levar a cabo uma "limpeza cultural" para apagar a existência de uma identidade distinta.

Após o agradecimento da delegação ucraniana, seguiu-se a contestação dos representantes russos, que classificaram a decisão como "um novo exemplo da politização" da UNESCO, com Moscovo a alegar que as ameaças ao sítio provêm de "constantes ataques terroristas do regime ucraniano".

A antiga cidade de Quersoneso Táurico foi fundada por gregos dórios no século V a.C. e, segundo a UNESCO, compreende seis sítios com restos urbanos e terras agrícolas divididas em centenas de choras, parcelas retangulares de igual tamanho que albergavam vinhas.

Quersoneso junta-se assim a outros monumentos ucranianos já inscritos na lista de património mundial em perigo devido às ameaças da invasão russa, como a Catedral de Santa Sofia de Kiev, o conjunto monástico de Kiev-Petchersk e o centro histórico de Lviv.