UNESCO reconhece seis roças de São Tomé como Património Mundial
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) declarou hoje as plantações agrícolas coloniais portuguesas nas ilhas de São Tomé e Príncipe como Património Mundial.
A assembleia anual da UNESCO, que está a decorrer na cidade sul-coreana de Busan, reconheceu como Património Mundial o conjunto de seis roças situadas nas ilhas da nação africana, que representam um sistema colonial dedicado principalmente à produção de café e cacau, combinando terras agrícolas, infraestruturas industriais, áreas residenciais e instalações sociais.
Estes locais, sublinhou a organização da ONU, ilustram o funcionamento de um sistema agroindustrial colonial em grande escala, baseado na migração e nos trabalhos forçados, desde o final do século XIX até meados do século XX, concebido para sustentar a produção de matérias-primas após a abolição da escravatura.