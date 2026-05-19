Universidade de Macau volta a lançar curso de verão de português

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a UM disse que o programa inclui, durante as manhãs, cursos de língua portuguesa, com duração de 60 horas, organizados em quatro níveis: iniciação, básico, intermédio e avançado.

Os alunos podem participar ainda em aulas temáticas e workshops à tarde e à noite, em áreas como literatura, história, cultura, dança e cinema.

Além de ajudar a desenvolver as competências linguística e sociolinguística dos alunos, a UM sublinhou que o curso de verão quer ainda reforçar a "consciência intercultural" dos participantes.

A edição de 2025, a terceira a decorrer de forma presencial, após três anos de versões `online`, atraiu 406 alunos, o número mais elevado desde 2019, quando vieram à região chinesa mais de 460 alunos.

Entre 2020 e 2023, o curso de verão, organizado pelo departamento de Português da UM, decorreu à distância, devido às restrições à entrada em Macau durante a pandemia, e contou com uma média de 300 participantes.

Na apresentação do programa, os coordenadores Lu Chunhui e Tânia Ferreira defendem que o curso serve para "construir pontes e a dar contributos relevantes para a promoção da língua portuguesa e do património de Macau".

A UM sublinhou que o curso de verão de língua portuguesa é "um projeto importante no plano de formação de quadros bilíngues".

O Governo de Macau tem defendido publicamente a formação de quadros com conhecimento de chinês e de português como uma prioridade.

Apesar de o português e o chinês serem línguas oficiais -- e toda a máquina administrativa de Macau funcionar nos dois idiomas -- são poucos os residentes que dominam as duas línguas. Além disso, nas ruas, nas lojas e nas escolas o cantonês sempre foi a língua maioritária, apesar da crescente presença do mandarim.

Mas os coordenadores do curso sublinharam que a região tem sido também uma "importante plataforma de promoção do português na Ásia".

"Atualmente, cerca de 50 universidades chinesas oferecem cursos de licenciatura em Português e inúmeros novos programas estão a ser criados noutras universidades da Ásia, incluindo Vietname, Tailândia, Malásia, Índia e Coreia do Sul", acrescentaram.