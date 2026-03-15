Unsafe Space Garden iniciam hoje série de concertos no festival norte-americano SXSW

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin com conferências, debates, cinema e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

Os Unsafe Space Garden (USG), banda de Guimarães, editaram em 2019 o EP de estreia, "Bubble Burst", ao qual se seguiu o primeiro álbum, "Guilty Pleasures", editado em 2020 e um dos primeiros discos a sair pela Discos Platão, editora criada pelos músicos Rui Souza, conhecido como Dada Garbeck, e Nuno Duarte e Alexandra Saldanha, dos USG.

A banda conta ainda com mais três álbuns: "Bro, You Got Something In Your Eye - A Guided MEditation" (2021), "Where`s The Ground" (2023) e "O Melhor e o Pior da Música Biológica", editado este mês.

O novo álbum da banda é o primeiro totalmente cantado em português, no qual dissertam sobre a vida, com foco no lado positivo, e assumem ainda mais o gene minhoto dos seus elementos.

Com um álbum acabado de editar, ao SXSW os Unsafe Space Garden levarão "coisas antigas, que serão naturalmente mais fáceis de perceber por parte daquele público", disse à Lusa Nuno Duarte, um dos elementos da banda.

"Mas vamos também levar coisas deste [álbum], se calhar com algumas adaptações, porque há muitas coisas de interlúdio e coisas faladas que depois podem ser adaptadas para esse público", referiu ainda.

Embora Alexandra Saldanha, outro dos elementos da banda, considere que ainda é "muito raro a língua portuguesa, e outras línguas que não o inglês, conseguirem furar" e chegar a ouvintes de outros países, "cada vez mais isso é possível".

"Há mais curiosidade, há mais alcance. E eu acima de tudo quero celebrar a língua portuguesa. Acho que agora está a tornar-se mais possível e quero celebrar isso, e quero ir com o meu português do norte", disse.

No festival, o grupo quer, "obviamente", ligar-se com quem os estiver a ouvir. "Tentamos sempre que as nossas músicas tenham uma mensagem positiva, feliz, de esperança e de construir coisas melhores para a espécie humana, e para isso temos que utilizar a ferramenta da língua", referiu.

Além de Portugal, os Unsafe Space Garden já tocaram noutros países, mas esta será a primeira vez fora da Europa.

"Qualquer músico sonha poder tocar nos palcos do mundo todo. O sonho é sempre poder andar pelo mundo todo, passear e cantar em todos os palcos que for possível", referiu Alexandra Saldanha sobre as atuações no SXSW.

Atuarem fora de Portugal é algo que acaba por ser natural para os músicos dos Unsafe Space Garden que, disse Nuno Duarte, sempre viram o projeto "como uma banda que tem alcance para o mundo todo".

Além da música, os Unsafe Space Garden, que integram também Filipe Louro, José Vale, Diogo Costa e João Cardita, dão importância à parte visual. Em palco, por exemplo, os figurinos e cenografia alteram-se de álbum para álbum.

Para os espetáculos de "O Melhor e o Pior da Música Biológica" as roupas voltaram a ser criadas por Catarina Moura, mas desta vez em conjunto com Nuno e Alexandra.

Em termos de figurinos, os USG quiseram "ir mais à Terra e menos ao Céu". "Acabámos por ir aos dois lados [no álbum], mas as roupas tentam expressar um bocadinho mais a vida no planeta Terra e menos em Saturno", disse Alexandra.

Já o espetáculo vai sendo construído "num processo com o público".

"Há coisas que só sabemos como é que funcionam quando já estamos a tocar, e é um processo também de aprendizagem. Dentro da sala de ensaios conseguimos ir até determinado ponto, mas depois só percebemos o quão longe podemos ir com a rodagem de palco. Vai ser algo que vamos descobrindo à medida que vamos tocando o disco", contou Nuno Duarte.

O álbum "O Melhor e o Pior da Música Biológica", uma edição da gig.ROCKS!, já está disponível nas plataformas digitais e terá também uma edição em vinil.

Os concertos de apresentação estão marcados para 09 de abril, em Lisboa, no B.Leza, e 10 de abril, no Porto, no Plano B.

Os Unsafe Space Garden têm também espetáculos marcados em Fafe, a 04 de abril, no Ano Malfeito, nas Caldas da Rainha, a 11 de abril, no festival Impulso, em Brighton, no Reino Unido, a 14 e 15 de maio, em Den Haag, nos Países Baixos, a 23 de maio, e em Lichtenvoorde, também nos Países Baixos, a 24 de maio.