"Valor Sentimental", de Joachim Trier, vence Óscar de Melhor Filme Internacional

No discurso de aceitação, Joachim Trier, que em "Valor Sentimental" conta a história de uma família disfuncional, apela a que jamais se vote em políticos que "não levem a sério" a vida das pessoas.

"Num momento como este, gostaria de reconhecer os filmes maravilhosos com que fomos nomeados em conjunto, filmes importantes e belíssimos que refletem a nossa crise atual e crises do passado", disse o cineasta, que se apresentou como "apenas um `nerd` norueguês do cinema", dirigindo-se aos seus pares.

Trier fez questão de terminar "parafraseando o maravilhoso escritor norte-americano James Baldwin, que recorda como todos os adultos são responsáveis por todas as crianças". Por isso, concluiu, "não vamos votar em políticos que não levem isto a sério".

O prémio foi anunciado pelo ator espanhol Javier Barden, que recordou a guerra e clamou por "Palestina Livre!"

Eram também candidatos a Melhor Filme Internacional "Foi só um Acidente", de França, e "Sirât", de Espanha.

"O Agente Secreto", no total, chegou à cerimónia com quatro nomeações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, pelo desempenho de Wagner Moura, e Melhor Casting.

O filme foi estreado em maio passado no Festival de Cinema de Cannes, onde venceu os prémios de realização, da crítica e de melhor ator, para Wagner Moura.

O elenco de "O Agente Secreto" inclui ainda Alice Carvalho, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido e a atriz portuguesa Isabél Zuaa.

"A Voz de Hind Rajab", também nomeado para Melhor Filme Internacional, conta a história real da criança palestiniana morta por forças israelitas, em Gaza, em 2024, enquanto esperava pelas equipas de socorro.

O filme é construído sobre as suas chamadas para o Crescente Vermelho, feitas de dentro de um carro, ao lado dos familiares mortos num ataque.

"A Voz de Hind Rajab", que venceu o Leão de Prata -- Grande Prémio do Júri no Festival de Veneza, recebeu neste certame uma ovação de quase 24 minutos, a mais longa de sempre na história do festival italiano.

O Óscar de Melhor Canção Original foi para "Golden", de "KPop Demon Hunters/As Guerreiras do KPop", de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo e Teddy Park.

Os vencedores da 98.ª edição dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, foram conhecidos esta noite, numa edição em que os favoritos eram "Pecadores", com o número recorde de 16 nomeações, e "Batalha atrás de Batalha", com 13.

"Batalha atrás de Batalha" conquistou seis Óscares, o número mais alto desta edição.

A cerimónia realizou-se no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação do humorista Connan O`Brian.