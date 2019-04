Virgem Suta e HMB são primeiras confirmações para Jardim Fest, em Ponta Delgada

Lusa17 Abr, 2019, 18:54 | Cultura

Confirmados estão, para o dia 06, a banda de pop/rock de Beja, Virgem Suta, no ativo há onze anos e com três discos editados, e, no dia 07, os HMB, banda portuguesa de soul e funk, com uma carreira de doze anos, que conta também com a edição de três discos.

O festival, que comemora este ano o quinto aniversário, começou por realizar-se no Jardim António Borges, mas, no ano passado, mudou de casa para o Parque Urbano de Ponta Delgada.

Esta é a primeira vez que se estende por três dias, sendo o domingo à tarde "exclusivamente dedicado ao público infantil", explicou à Lusa Filipe Mota, da direção do festival.

O organizador explicou que o Jardim Fest deixou o Jardim António Borges, onde foram feitas as três primeiras edições, devido à "capacidade limitada" do espaço, e que o Parque Urbano de Ponta Delgada, que acolhe o festival desde 2018, tem "mais espaço para trabalhar e expandir o festival a nível de oferta".

Além da música, são também desenvolvidas outras atividades, como artes plásticas -- atividade que contará com a presença no recinto de vários artistas plásticos -- ou a dança, através de uma parceria feita com o Estúdio 13, que está, também, encarregado da curadoria do ciclo de cinema ao ar livre.

A edição de 2019 do Jardim Fest é dedicada à "ecologia e à promoção de boas práticas ambientais", contando com um esforço da parte da organização para manter o festival sustentável, recorrendo a energias renováveis, por exemplo, mas também através da tentativa de "influenciar positivamente as atitudes do público mais jovem".

O festival foi criado com a "intenção de chamar a atenção das pessoas para os espaços verdes que não são utilizados", e também pretende ensinar a preservá-los.

Virgem Suta e HMB são as primeiras confirmações do festival, por onde passará uma dezena de bandas, e cujo cartaz será anunciado no dia 05 de junho, Dia Mundial do Ambiente.