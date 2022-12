Visita guiada ao Cinema Batalha

Os arquitectos responsáveis pela requalificação do cinema Batalha fizeram uma visita guiada à RTP. Uma obra que começou em novembro de 2019 e que se deparou com muitas dificuldades, mas também com inesperadas gratificações, como é o caso dos murais de Júlio Pomar que se pensava estarem perdidos.