Zona económica especial chinesa subsidia tradução de micro-dramas para português

A Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin anunciou hoje um pacote de apoio financeiro para empresas de produção de microdramas que operam na região.

Os microdramas são produzidos especificamente para serem vistos em telemóveis e em redes sociais, geralmente com episódios com duração entre 60 e 90 segundos, e têm vindo a ganhar popularidade nos últimos anos, tanto na China como no estrangeiro.

"Foram introduzidos subsídios de tradução para ajudar as séries locais a chegar a públicos internacionais, aproveitando a posição única de Macau como ponte para os países de língua portuguesa", disse a zona económica especial.

De acordo com o plano, as traduções de chinês para português e espanhol são elegíveis para um subsídio máximo de 36 mil yuan por versão. Para traduções para outras línguas, incluindo inglês, japonês e coreano, o subsídio vai até 30 mil yuan (3.836 euros).

Uma produção que envolva atores estrangeiros pode receber um subsídio máximo de 100 mil yuan (12.789 euros).

As empresas sediadas em Hengqin podem obter vistos de 90 dias para estrangeiros envolvidos em filmagens.

Além disso, as autoridades estão a oferecer um subsídio de até 200 mil yuan (25.579 euros) por cada produção concluída, exigível apenas após a exibição da série, "com o objetivo de incentivar a produção em larga escala de conteúdo de alta qualidade".

Entre outros subsídios, um argumento pode receber até 10 mil yuan (1.279 euros).

Este financiamento faz parte de um orçamento anual de 10 milhões de yuan (1,28 milhões de euros), que abrange também eventos com marca, alojamento, instalação em locais emblemáticos em Hengqin e em Macau.

As candidaturas estarão abertas a partir de 21 de junho e até ao final de 2027.

No ano passado, a empresa chinesa de microdramas COL estabeleceu um estúdio de produção especializado em Hengqin, para acelerar a sua expansão global.

Com 10 mil metros quadrados, este é o primeiro estúdio dedicado a microdramas do setor, contando com 30 estúdios de gravação projetados especificamente para a produção de microdramas em várias línguas, incluindo em português, tendo o Brasil como alvo.

De acordo com o mais recente Relatório de Investigação sobre o Desenvolvimento do Setor Audiovisual na Internet na China, o número de empresas que se dedicam a vídeos curtos e transmissões ao vivo já ultrapassava as 800 mil em 2025.