"A mudança é o que vai salvar a humanidade"

"A mudança é o que vai salvar a humanidade"

A economista Clara Mattei, numa conversa sobre capitalismo e austeridade.

Diana Almeida - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Basil Childers

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Clara Mattei é economista, professora e autora de dois livros: "The Capital Order" e "Escape from Capitalism".

Nos seus trabalhos fala sobre o capitalismo e a austeridade, acredita que o sistema capitalista não é eficaz e que devemos procurar alternativas.

É a fundadora e presidente do FREE- Forum For Real Economic Emancipation, que pretende encontrar novas soluções para os sistemas económicos atuais.

Esteve em Portugal, num evento promovido pela Lisbon Praxis Summer School 2026, "Critical Theories of Fascism".

Clara Mattei resume os temas discutidos neste evento com a frase "não podemos derrotar o fascismo sem derrotar o capitalismo".

A RTP Antena 1 falou com a autora sobre o estado atual da humanidade e as suas previsões para o futuro.

A economista italiana acredita que mudar é o que vai salvar a humanidade.
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