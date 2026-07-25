Economia
"A mudança é o que vai salvar a humanidade"
A economista Clara Mattei, numa conversa sobre capitalismo e austeridade.
Clara Mattei é economista, professora e autora de dois livros: "The Capital Order" e "Escape from Capitalism".
Nos seus trabalhos fala sobre o capitalismo e a austeridade, acredita que o sistema capitalista não é eficaz e que devemos procurar alternativas.
Esteve em Portugal, num evento promovido pela Lisbon Praxis Summer School 2026, "Critical Theories of Fascism".
A RTP Antena 1 falou com a autora sobre o estado atual da humanidade e as suas previsões para o futuro.
A economista italiana acredita que mudar é o que vai salvar a humanidade.