"A vencer como nunca"? Economia abranda e desemprego acelera na América de Trump

Expurgado de alimentos e energia, o índice de preços PCE subiu 3,3 por cento em junho face ao mesmo mês do ano passado, contra 3,4 por cento em maio.



“A América está a vencer como nunca”



As sondagens têm apontado o custo de vida como a maior preocupação dos eleitores norte-americanos.

c/ Reuters e Lusa