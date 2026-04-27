A3ES renovou sem condições acreditação institucional do Politécnico da Guarda

"Este reconhecimento constitui uma validação inequívoca da qualidade do nosso projeto educativo, científico e organizacional", afirmou Joaquim Brigas, presidente do Politécnico da Guarda, citado num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo aquela instituição de ensino superior, a A3ES reconheceu, no seu relatório, "existir um sólido compromisso por parte do IPG com a continuidade do trabalho no sentido da implementação da Cultura de Qualidade progressivamente consolidada através da melhoria contínua do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ)".

Para Joaquim Brigas, a renovação desta acreditação é também o resultado do "empenho contínuo de toda a comunidade -- docentes, estudantes, investigadores e colaboradores -- na promoção de elevados padrões de ensino, de investigação e de serviço à sociedade, valorizando a comunidade regional".

Os inspetores da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior destacaram no relatório final "a prioridade atribuída à clarificação da governança, estabelecendo fluxos de decisão e responsabilidades e reforçando a arquitetura de Governação da Qualidade".

"Foi criada a figura de Pró-Presidente com delegação de competências para coordenar e superintender as atividades do Gabinete de Avaliação e Qualidade, tendo sido igualmente implementada uma nova estrutura com responsáveis de processo e interlocutores da qualidade em todos os serviços e unidades orgânicas".

Joaquim Brigas considerou que a acreditação da A3ES "valida a estratégia de valorização da produção científica no perímetro do Politécnico da Guarda, a ligação da ciência à sociedade e o enriquecimento da capacidade instalada (...) na região de influência do IPG, tornando as suas comunidades e tecidos sociais mais ricos e mais competitivos".

Numa mensagem enviada à comunidade académica da instituição, a presidência do IPG realçou que a acreditação resulta de "um exigente processo de avaliação externa".

A A3ES analisou "de forma rigorosa o sistema interno de gestão da qualidade, a consistência da estratégia institucional e o impacto da atividade produzida".

"O resultado obtido confirma a solidez do trabalho desenvolvido e reforça a confiança no nosso percurso e ambições futuras", afirmou Joaquim Brigas.