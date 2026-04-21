Ações da Victory Giant sobem 57% após protagonizar maior IPO do ano em Hong Kong

As ações abriram a ser negociadas a 330 dólares de Hong Kong (35,79 euros), acima do preço inicial de 209,88 dólares de Hong Kong (22,76 euros). Cerca das 10:00 (03:00 em Lisboa), o ganho ainda era de 48,66%.

A operação, que arrecadou cerca de 20,1 mil milhões de dólares de Hong Kong (2,18 mil milhões de euros), foi reforçada após forte procura: 18,5 vezes acima da oferta na tranche internacional e 431 vezes entre investidores de retalho, levando a empresa a aumentar o número de ações de 83,3 para 95,9 milhões.

A Victory Giant, cotada desde 2015 na bolsa da vizinha cidade de Shenzhen, quase quadruplicou o capital social nos últimos 12 meses (+295%), num contexto de forte procura ligada ao desenvolvimento de sistemas operativos de inteligência artificial.

A empresa, fundada em 2006 em Huizhou, é atualmente líder mundial no segmento de placas de circuitos impressos para computação de inteligência artificial (IA) e alto desempenho, segundo dados da consultora Frost & Sullivan.

Entre os seus clientes contam-se empresas como Nvidia, Intel, Tesla, Microsoft e Bosch.

O crescimento da procura ligada à IA levou a empresa a aumentar os lucros em 273,5% no último ano, para 4,31 mil milhões de yuan (537 milhões de euros), enquanto as receitas cresceram 79,8%, para 19,3 mil milhões de yuan (2,4 mil milhões de euros).

Segundo a consultora Prismark, citada pela imprensa local, a China representa já mais de metade da produção mundial de placas de circuitos impressos.