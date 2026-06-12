Acordo com Chega. PSD disponível a avaliar prazo para imigrantes terem acesso a apoios sociais
O Parlamento debateu hoje a proposta do Governo que visa autorizar o executivo a criar a prestação social única (PSU).
O PSD manifestou-se hoje disponível para "olhar para o prazo" para os imigrantes acederem a apoios sociais, uma exigência do Chega, bem como a rever obrigações de pessoas com incapacidades na futura prestação social única.
No debate, o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, manifestou-se disponível a rever um dos pontos polémicos - que as pessoas com grau de dependência abaixo dos 80% também sejam obrigados a trabalho de solidariedade social para aceder à prestação, embora insistindo que esta obrigação foi "copiada e colada" das atuais regras do Rendimento Social de Inserção.
"Está o grupo parlamentar do PSD disponível para discutir esta matéria na especialidade e fazer aquilo que a esquerda nunca fez em Portugal e rever estas condições", afirmou.
Por outro lado, deixou um desafio a André Ventura, depois de o líder do Chega ter afirmado que esta prestação não pode ser "um chamariz para a imigração", afirmando que não pode ser atribuída a quem "nunca contribuiu para o sistema".
"Nós estamos a falar de um regime não contributivo da Segurança Social, que já tem um regime expressamente previsto para aqueles que vêm para cá e escolhem o nosso país não poderem receber esta a prestação logo ao início", disse Hugo Soares, referindo-se ao prazo atual previsto de um ano e que o Chega quer alargar para cinco anos.
E deixou uma pergunta direta a Ventura para a fase da especialidade: "Está disponível para separar aquilo que é regime contributivo e não contributivo? E nós estaremos disponíveis para olhar para o prazo de que o senhor quer falar".
"Sim, estamos disponíveis", respondeu o líder do Chega.